In een nieuwe aflevering van Paddockpraat komen de veranderingen bij de FIA aan bod, bespreken we of Porsche en Red Bull nou eindelijk de handen ineenslaan en passeren de nieuwe auto’s de revue. Huisfotograaf Peter van Egmond vertelt over die keer dat hij gewapend met zijn camera’s én een keukentrap en betonschaar Silverstone binnendrong om Jos Verstappens McLaren-test te zien.

