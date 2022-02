Mercedes-teambaas Toto Wolff verzekert dat Lewis Hamilton dit jaar ook was doorgegaan in de Formule 1 als wedstrijdleider Michael Masi was aangebleven.

Donderdag maakte de FIA bekend dat Masi niet langer de wedstrijdleider is. Die rol wordt nu afgewisseld door Niels Wittich van de DTM en Eduardo Freitas van het WEC. Zij krijgen bovendien ondersteuning vanuit de Virtual Race Control Room, een soort VAR, en worden bijgestaan door Herbie Blash, lange tijd de rechterhand van Charlie Whiting.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi diende Mercedes twee protesten in, maar ving bot. Het team dreigde vervolgens in beroep te gaan, maar zag daar van af toen de FIA aankondigde met een ‘gedetailleerde analyse’ te komen. De stilte van Hamilton wakkerde vervolgens geruchten aan dat het team druk wilde zetten om wedstrijdleider Michael Masi af te zetten, maar Wolff benadrukt dat Hamilton ook was doorgegaan als Masi was aangebleven. “Ik denk niet dat het ging om de wedstrijdleider of iemand anders”, legt Wolff uit aan de BBC. “Het ging erom dat Lewis vrede had met hoe de race was geëindigd.”

“Voor hem gaat het allemaal om rechtvaardigheid, sportieve eerlijkheid, en dat was niet het geval”, vervolgt Wolff. “Hij had wat tijd nodig om na te denken. Hij komt terug, hij is sterk en ik zie dat hij in een goede stemming is.” Dat de FIA de structuur nu heeft veranderd, verwelkomt Wolff. “Het is erg bemoedigend dat er actie is ondernomen”, zegt Wolff bij de presentatie van de W13. “Het is goed dat de wedstrijdleider nu meer ondersteuning krijgt.”

Wolff gaf na de race in Abu Dhabi aan dat Hamilton ‘gedesillusioneerd’ was en kon niet garanderen dat de Brit zou terugkeren. Nu geeft Wolff aan dat hij ‘nooit bezorgd was’ dat Hamilton zou besluiten om te stoppen. “Je moet respecteren dat de coureur gedesillusioneerd is na zulke gebeurtenissen, maar we hebben een sterk team en een geweldige ondersteuning. Ik wist dus wel dat hij terug zou komen.”

