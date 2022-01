Hij heeft er ‘echt spijt van’, zegt Toto Wolff, doelend op de verbale opstootjes en woordenwisselingen met zijn Red Bull-evenknie Christian Horner die ertoe leidden dat hij Horner vorig jaar een ‘windbuil’ noemde. “Het werd op een gegeven moment heel persoonlijk tussen ons tweetjes.”

Dat geeft Mercedes-teambaas Wolff toe in een openhartig interview met FORMULE 1 Magazine. “Ik heb er echt spijt van”, benadrukt Wolff, sprekend over dit incident uit de eerste seizoenshelft. “Ik probeer altijd om professioneel te blijven, zaken professioneel te benaderen”, legt hij uit. “Het werd op een gegeven moment echter heel persoonlijk tussen ons tweetjes.”

Wolff en Horner hadden in 2021 ook genoeg om over te steggelen. Zo speelden er meerdere technische en politieke soaps tussen Mercedes en Red Bull en lagen titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen ook meermaals met elkaar in de clinch op de baan. De spanning liep zodoende ook geregeld hoog op tussen de teambazen.

Ruzie

“Hij zei op een gegeven moment (begin juni te midden van gedoe om ‘flexi-wings’, red) dat ik mijn mond moest houden”, memoreert Wolff. “Toen reageerde ik door te zeggen dat hij een windbuil was en te veel voor de camera’s praatte. Ik had dat niet moeten zeggen”, geeft hij terugblikkend op dat voorval toe, “want het is een professionele relatie en je weet dat zelfs je grootste vijand een beste vriend heeft.”

“Je moet die persoon dus respecteren”, zegt Wolff over Horner, “ook al vecht je een keihard duel uit.” Wolff werd wat dat betreft ook nog wakker geschud door zijn vrouw Susie. “Ze vroeg: ‘waarom heb je dit soort discussies? Je probeert te winnen, respecteer dat. Zelfs als iemand zo’n richting ingaat, hoef jij dat nog niet te doen’.”

Wolff heeft na de controversiële beslissing van de titelstrijd in Abu Dhabi ook felicitaties gemaakt aan Horner, Verstappen en Red Bull. De Oostenrijker is er wel duidelijk over geweest dat hij nog meer duidelijkheid wil van de FIA over hoe de slotfase zich daar ontvouwde. De pijn zit nog diep en hij wil ‘geen woorden, maar daden’ van de FIA, zo vertelde hij Auto, Motor und Sport recentelijk.

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 02, lees je het complete, openhartige interview met Toto Wolff. Behalve de strijd met Horner komt ook zijn zucht naar perfectie aan bod, zijn leven thuis en waarom zijn vrouw Susie daar de baas is én zijn opmerkelijke verslaving. FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!