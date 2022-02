De FIA heeft in een video een actieplan aangekondigd naar aanleiding van het onderzoek naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Daarin maakt het bestuursorgaan duidelijk dat Niels Wittich (DTM) en Eduardo Freitas (WEC) de rol van wedstrijdleider zullen afwisselen. Michael Masi heeft een nieuwe functie aangeboden gekregen door de FIA.

Vanaf dit seizoen zal de wedstrijdleider vanaf afstand geholpen worden door een team, de Virtual Race Control Room, dat als een soort VAR fungeert. Bovendien bevestigt de FIA dat de directe verbinding tussen de teams en de wedstrijdleider verdwijnt. Daarnaast zal de FIA de regels omtrent het ontdoen van een ronde achterstand achter de safetycar opnieuw beoordelen. Deze zullen bij de volgende F1 Commission gepresenteerd worden, vlak voor de start van het nieuwe seizoen.

Voor Masi eindigt zijn tijd als wedstrijdleider echter. Zijn rol wordt nu afwisselend vervuld door Niels Wittich, de wedstrijdleider van de DTM, en Eduardo Freitas, wedstrijdleider van het World Endurance Championship. Zij zullen bijgestaan worden door Herbie Blash, die als permanente senior manager fungeert. Masi heeft een rol aangeboden gekregen door de FIA, al wil het bestuursorgaan niet kwijt welke functie hij dan zou krijgen.

Lees ook: Nog geen alarmbellen bij FIA na onthullingen nieuwe bolides: ‘Vooralsnog binnen de regels’

De positie van Masi stond onder druk na de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin hij een cruciale rol speelde. Een safetycar na de crash van Nicholas Latifi in de slotfase van die race zorgde voor een spannende ontknoping. De race leek niet hervat te worden waardoor raceleider Lewis Hamilton naar zijn achtste wereldtitel leek te rijden, maar zo zou het niet lopen. In eerste instantie mochten de coureurs op een ronde achterstand de safetycar niet inhalen, maar in de voorlaatste ronde gebeurde dat alsnog waarna de race met één ronde te gaan hervat werd. Max Verstappen, die een pitstop had gemaakt, kon zo zijn eerste titel in de wacht slepen.

Lees ook: Stroll: ‘Het is niet juist wat er in Abu Dhabi gebeurde’

Het gebeurde echter niet helemaal volgens het boekje, aangezien alleen de vijf gelapte auto’s tussen de twee titelkandidaten de safetycar mochten inhalen. Daardoor bleven Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Mick Schumacher met de blauwe vlaggen zitten toen de laatste ronde van start ging. Daarnaast liet wedstrijdleider Masi de safetycar direct naar binnen gaan nadat de vijf gelapte auto’s deze hadden ingehaald, terwijl dat volgens de regels pas een ronde later moet gebeuren. Mercedes diende na de race twee protesten in, maar ving vervolgens bot. Het team dreigde in beroep te gaan, maar zag daar net voor de deadline van af nadat de FIA had bekendgemaakt met een gedetailleerde analyse van de slotfase te komen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Steun voor Masi

Eerder deze week kwam de F1 Commission bij elkaar om de status van het onderzoek van de FIA naar deze slotfase te bespreken. Toen wilde FIA-president Mohammed Ben-Sulayem nog niks naar buiten brengen omdat hij eerst de feedback van de teams in de analyse wilde verwerken alvorens met een actieplan te komen.

Meerdere coureurs, waaronder Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Lando Norris, namen het onlangs op voor Masi. Zo vond Vettel dat de Australiër gedurende het seizoen 2021 zijn werk goed deed. “Hij moet met conflicterende belangen omgaan, namelijk de sportieve kant en de showkant. Ik geef niet zoveel om de show. Het is niet makkelijk om in zijn schoenen te staan, maar hij heeft het goed gedaan sinds hij na het overlijden van Charlie Whiting aan de slag ging. Hij streeft er altijd naar om zijn werk goed te doen. Ik weet niet hoe zijn toekomst eruitziet, maar ik hoop dat hij blijft. Als je naar het grotere plaatje kijkt heeft hij het goed gedaan”, concludeerde Vettel.

Lees ook: Sainz kreeg in Abu Dhabi meer respect voor Hamilton

Ricciardo stelde al voor dat de wedstrijdleider meer ondersteuning moest krijgen. “Het is een beetje zoals met een scheidsrechter: je kan niet winnen. Je zal altijd mensen hebben die het oneens zijn. Ik heb nog nooit bij racecontrol gezeten dus ik weet niet hoeveel daar gebeurt. Maar volgens mij is wat meer ondersteuning de makkelijke oplossing hiervoor.”

“Hij was in veel gevallen geweldig”, zei Norris. “Hij werd drie jaar geleden in het diepe geworpen en hij heeft, vanuit mijn oogpunt, heeft hij het elk seizoen beter gedaan. Het was waarschijnlijk de eerste keer dat niet alles volgens plan ging. We verwachten als coureurs altijd veel omdat we alles perfect willen hebben, dus als dat niet zo is dan gaan we klagen. Hij is een aardige kerel en doet wat hij kan. Het zou zonde zijn om hem te zien gaan, maar ik ben ervan overtuigd dat hij wel in de buurt zal blijven.”