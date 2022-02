Bij de FIA zijn er nog geen alarmbellen gaan rinkelen na de onthullingen van de nieuwe bolides van de Formule 1-teams. Volgens Nikolas Tombazis, technisch hoofd bij de FIA, zijn er wel al enkele verrassingen.

De afgelopen week hebben al zes teams hun nieuwe bolide voor het seizoen 2022 getoond. Dankzij de nieuwe regels zijn de verschillen tussen de bolides minimaal als je naar de voor- en achtervleugels kijkt, maar er zijn toch enkele verschillen te zien. Opvallend zijn bijvoorbeeld de koellamellen van Aston Martin en de strak aflopende sidepods die te zien zijn bij AlphaTauri en Williams.

De FIA heeft deze bolides al van dichtbij bestudeerd, laat Nikolas Tombazis, technisch hoofd van de FIA, aan The Race weten, om ‘de legaliteit te controleren om nare verrassingen in de eerste race te voorkomen’. “We hebben hier en daar al wat verrassingen gezien”, vertelt Tombazis. “Op sommige punten verschillen de auto’s iets meer van elkaar dan we hadden verwacht en hebben de engineers hun innovatieve vaardigheden toegepast om met een oplossing te komen. Je zal veel meer verschillen zien dan je misschien verwacht had”, verzekert Tombazis.

Voorlopig is er nog geen reden tot zorg bij de FIA. “Ik zou niet zeggen dat er tot nu toe grote alarmbellen zijn gaan rinkelen. Het is relatief mild geweest, nog steeds binnen wat wij denken dat een volkomen eerlijke interpretatie van de regels is. We hebben nog niet iets gezien wat op een dubbele diffusor lijkt!”, grapt Tombazis, verwijzend naar de Brawn GP van 2009. Dat team domineerde dat seizoen mede dankzij die innovatie.

