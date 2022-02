Met de FW44 brengt Williams niet alleen een ode aan het verleden, maar neemt het team ook een voorschot op de toekomst. Dat zei teambaas Jost Capito bij de presentatie van de nieuwe bolide van het team uit Grove.

De FW44 – waarvan alleen een render werd getoond – is voorzien van hetzelfde koningblauw waarin de succesauto’s van Williams uit het verleden waren gehuld. Capito wees tijdens de onthulling nadrukkelijk op de heritage van het team. “In de loop van haar geschiedenis als iconisch Formule 1-team heeft Williams Racing blijk gegeven van grote kracht en verfijning”, aldus de Duitser. “De identiteit van de 2022-auto sluit perfect aan bij de kenmerken die het personeel, de coureurs en de fans hebben laten zien.”

Transitie onder Dorilton Capital

Hoewel het team nadrukkelijk het verleden omarmt, ligt de focus toch vooral op de toekomst. Een toekomst zonder de familie Williams die in 2020 na ruim veertig jaar afscheid nam van het team. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital nam het team over en beloofde de naam niet te wijzigen. Waar uiterlijk alles hetzelfde bleef, vond er achter de schermen echter een flinke reorganisatie plaats. Die moet het team de komende jaren weer competitief maken. “De FW44 benadrukt de overgang naar de toekomst. Vorig seizoen waren we blij en trots dat we als team vooruitgang hebben geboekt, met enkele punten en een podium. Vooruitkijkend willen we op dat succes voortbouwen. De FW44 belichaamt perfect de ambitie om terug te keren naar de voorkant van de grid. Ik kijk ernaar uit om deze progressie mee te maken met Nicholas [Latifi] en Alex [Albon] achter het stuur.”

Latifi en Albon onder de indruk

Latifi gaat zijn derde seizoen in bij Williams: “Ik ben een fan van de nieuwe livery. Het was belangrijk om het blauw te behouden, want dat is synoniem met Williams Racing. Maar het patroon hebben we nog niet eerder gezien en het fluorescerende rood knalt op de baan en dat vind ik erg mooi.”

Albon is dit seizoen nieuw bij Williams. De Thaise Brit vervangt George Russell die naar Mercedes vertrok. Ook de voormalig Red Bull-coureur is enthousiast over zijn nieuwe auto. “De FW44 livery is strak en simpel. Ik vind het leuk dat we voor meer blauw hebben gekozen en een klein beetje rood; het ziet er echt goed uit en ik kijk ernaar uit om het op de baan te zien.”

Waar het team in de rangorde staat is duidelijk nog niet in te schatten. In aanloop naar de eerste test in Barcelona zijn er nog veel vraagtekens, legt Albon uit. “De komende racesessie in Barcelona staat in het teken van efficiënt omgaan met onze tijd, zodat we met een competitief pakket het seizoen in kunnen gaan. We hebben niet veel dagen voor onze eerste race en dus moeten we snel begrijpen welke delen van de auto sterk zijn en waar we verbeteringen moeten aanbrengen.”

