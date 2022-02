Met flink wat meer kilo’s als minimumgewicht zal de nieuwe generatie zeker in het begin nog wat langzamer zijn, denkt Carlos Sainz. Maar, zo verwacht de Ferrari-coureur, de vooruitgang zal ‘supersnel’ gaan.

Dankzij de nieuwe regels zullen de bolides vanaf dit jaar een stuk zwaarder zijn. Waar de auto vorig jaar nog minstens 752 kilo moest wegen, is dat dit seizoen 795 kilo. Desondanks wordt verwacht dat de nieuwe generatie bolides sneller zal zijn dan de vorige, al denkt Sainz dat het nog wel wat tijd gaat kosten voordat het zover is.

“Ik denk dat de auto’s in het begin langzamer zullen zijn dan de vorige generatie”, vertelt Sainz aan Marca. “We mogen niet vergeten dat we vijf of zes jaar aan de ontwikkeling hebben gewerkt van de vorige generatie auto’s en dat de auto nu in het eerste jaar van de nieuwe generatie zit. Maar ik denk dat de vooruitgang supersnel zal gaan en op een gegeven moment zullen de auto’s zo snel worden dat het een grote sprong zal zijn. Als een auto die 40 kilogram zwaarder is de prestaties van de auto van vorig jaar kan benaderen, zou dat een interessante verandering zijn.”

Teamgenoot Charles Leclerc wil verder nog niet al te veel kwijt over de verwachtingen van de nieuwe bolides. “We kunnen niet te veel zeggen, want dat zou informatie geven aan de concurrenten, maar ik voel duidelijk dat de auto’s zwaarder zijn. Misschien zullen ze in het begin trager zijn dan de wagens van de vorige jaren”, stelt ook de Monegask vast.

