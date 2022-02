Door de manier waarop Lewis Hamilton zich na het mislopen van zijn achtste titel in Abu Dhabi heeft gedragen, heeft Carlos Sainz meer respect gekregen voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton stevende af op zijn achtste titel nadat hij lange tijd aan de leiding ging van de allesbeslissende race in Abu Dhabi. De Brit zag die titel echter vervliegen na een crash van Nicholas Latifi, die daarmee een safetycar-fase veroorzaakte. Daardoor kon Max Verstappen een pitstop maken en in de allerlaatste ronde van de race de leiding pakken en er met de titel vandoor gaan.

Lees ook: F1-topman Domenicali blij met terugkeer Hamilton: ‘Geweldige aanwinst voor de sport’

Als Sainz in Hamiltons schoenen had gestaan, dan zou hij zich ‘heel slecht’ hebben gevoeld. “Ik was verbaasd over hoe hij er aan het einde van de race geen puinhoop van maakte”, zegt Sainz tegen Corriere della Sera. “Het is echt moeilijk te accepteren om de titel in de laatste ronde te verliezen.”

Het was lastig te verteren voor Hamilton, maar de Brit feliciteerde zijn rivaal na de race en ook bij de vaders van de twee coureurs was het respect goed zichtbaar. “Ik respecteer hem meer dan ooit voor de manier waarop hij zich heeft weten te gedragen”, vertelt Sainz. “We spraken wat op het podium en hij had het echt moeilijk.”

Lees ook: ‘Hamilton gaat definitief door bij Mercedes’

De controversiële slotfase bleef nog een lange tijd nagalmen en tot de dag van vandaag is het onderwerp van gesprek op sociale media. Met name wedstrijdleider Michael Masi moet het daarbij ontgelden. De FIA heeft toegezegd met een gedetailleerde analyse te komen en hoewel de situatie niet ideaal was, denkt Sainz dat het allemaal goedkomt. “We moeten niet dezelfde fout maken. Elke voetbalwedstrijd zorgt voor controverse. We moeten voorkomen dat de Formule 1 in de buurt komt van dat soort spanning. Maar ik denk niet dat de situatie rampzalig is, ik ben ervan overtuigd dat het beter wordt”, besluit de Ferrari-coureur.

FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!