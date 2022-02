Oké, je kan er over twisten of je echt van een terugkeer mag spreken, want Lewis Hamilton heeft geen race gemist, maar Formule 1-topman Stefano Domenicali is hoe dan ook zeer happy dat de zevenvoudig kampioen in 2022 gewoon op de grid lijkt te staan.

Het hoge woord is er in die zin nog steeds niet helemaal uit, maar met Hamilton die volgens de BBC deze week op de Mercedes-fabriek is en volgens Bild zelfs al een stoeltje heeft gepast voor dit seizoen, wijst alles erop dat hij in 2022 gewoon weer instapt. Zeker nu hij ook zijn bijna twee maanden lange stilzwijgen na de finale in Abu Dhabi heeft doorbroken.

“Ik denk dat het belangrijk is”, zegt Domenicali in gesprek met Sky Sports F1 over de vermoedelijke terugkeer van Hamilton. “Want Lewis is een geweldige aanwinst voor de sport – en voor de wereld.” Dat Hamilton zich lang stilhield – hij zou ‘zeer gedesillusioneerd’ zijn geweest met hoe Formule 1’s finale in Abu Dhabi voor hem uitpakte – kan Domenicali wel begrijpen. “Daar heb ik alle respect voor.”

“Ik denk dat hij weer volledig opgeladen is voor de start van het nieuwe seizoen”, verwacht Domenicali. “Lewis heeft immers de kans om achtvoudig wereldkampioen te worden. Ik twijfel er dan ook niet aan dat hij compleet op dit jaar en zijn doelen voor dit seizoen is gericht. Zeker nu er zoveel nieuwe dingen in de Formule 1 zijn”, verwijst Domenicali naar de komst van de nieuwe auto’s dit jaar.

Gespeculeer over toekomst

Over de toekomst van Hamilton is veel gespeculeerd. Dit nadat hij eind vorig jaar in Abu Dhabi de zege en titel verloor aan rivaal Max Verstappen. Dit gebeurde in zijn en Mercedes’ ogen nadat wedstrijdleider Michael Masi de safetycar-procedure niet juist toepaste. Mercedes-teambaas Toto Wolff zinspeelde er daarna op dat de gedesillusioneerde Hamilton de Formule 1 misschien wel eens zou kunnen verlaten.