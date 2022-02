Na wekenlange speculatie over de toekomst van Lewis Hamilton in de Formule 1 lijkt er definitief uitsluitsel te komen. De zevenvoudig wereldkampioen zal gewoon doorgaan en zijn contract bij Mercedes uitzitten, meldt Bild.

Hamilton zou zich vandaag gemeld hebben bij de Mercedes-fabriek in Brackley. Volgens Bild zou hij daar inmiddels als de bekende seat fitting gedaan hebben voor de bolide voor 2022, de W13. Daarmee lijkt het definitief dat de zevenvoudig wereldkampioen gewoon doorgaat in de Formule 1, ook al werd er wekenlang gespeculeerd over zijn toekomst.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij in de controversiële slotfase naast zijn achtste wereldtitel greep, liet Hamilton namelijk niks van zich horen. De Brit was nergens te bekennen en ook op zijn sociale media was het muisstil. Die stilte doorbrak hij afgelopen zaterdag, toen hij aankondigde dat hij weer terug was. Hamilton zou na die beslissende race ‘gedesillusioneerd’ zijn, liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten. Daardoor gingen er geruchten dat hij zou overwegen om te stoppen, ook al heeft hij een contract tot en met 2023 bij Mercedes. Maandag hintte Mercedes al naar een ’terugkeer’ van Hamilton. “Welkom terug”, plaatste het officiële Twitteraccount van het team, gevolgd door een afbeelding met daarop de Brit zelf, samen met reacties die op zijn tweet kwamen.

Dat Hamilton vandaag een bezoek brengt aan de fabriek in Brackley is een sterk teken dat hij zich gewoon zal voorbereiden op het nieuwe seizoen, waarin hij alsnog op jacht zal willen gaan naar de achtste titel. Met de nieuwe technische regels is het echter nog maar de vraag of Mercedes haar dominante reeks (acht constructeurstitels op rij) kan voortzetten. De nieuwe bolides zouden ervoor moeten zorgen dat de coureurs elkaar makkelijker kunnen volgen op de baan, waardoor er meer inhaalmogelijkheden zouden moeten ontstaan. Mercedes presenteert haar W13 op 18 februari, vijf dagen voordat de shakedown in Barcelona van start gaat.

