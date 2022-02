Carlos Sainz bewondert oud-teamgenoot Max Verstappen met name om zijn vermogen om ‘in elke situatie snel te zijn’. Bovendien heeft hij respect voor ‘de moed die hij toont om zijn eigen weg te gaan’.

Sainz was in 2015 en de eerste paar races in 2016 de teamgenoot van Verstappen bij Toro Rosso. De twee coureurs kregen de kans in de Formule 1 nadat zij zich bewezen hadden in de juniorklassen en lieten ook een goede indruk achter in de Formule 1. Voor Verstappen verliep alles echter een stuk vlotter toen hij in 2016 bij Red Bull mocht instappen als vervanger van Daniil Kvyat, die terugkeerde bij Toro Rosso. Hij won meteen de race in Spanje waarna hij langer door mocht gaan bij dat team, terwijl Sainz losgelaten werd en naar Renault verkaste.

Lees ook: Marko: ‘Sainz had de pech dat hij Verstappen bij Toro Rosso trof’

Sainz kent Verstappen als een van de besten en is onder de indruk van de snelheid van de Nederlander. “Ik bewonder zijn vermogen om snel te zijn in elke situatie, de moed die hij toont om zijn eigen weg te gaan, een cruciale inhaalactie”, zegt Sainz tegen Corriere dello Sera. “Ik heb nergens een hekel aan. Het is maar beter om dat te zeggen, anders heb je een headline”, grapt de Spanjaard, die ook gevraagd werd wat hij minder goed vindt aan zijn Nederlandse oud-teamgenoot.

Lees ook: Sainz heeft maar één doel voor ogen: ‘Kampioen worden met Ferrari’

Hoewel Sainz goede prestaties heeft neergezet in de Formule 1, wordt de Spanjaard ook vaak gezien als buitenstaander. Daar maakt hij zich echter geen zorgen om. “Niet iedereen behandelt me als een buitenstaander. Zij die deze sport begrijpen, zij die met mij gewerkt hebben, weten dat ik dat helemaal niet ben. Toen Mattia Binotto me naar Ferrari haalde, wist hij dat ik een goede job kon doen, dat ik zeer snel kan zijn. Ik let niet op degenen die denken dat mijn niveau niet erg hoog is omdat ze de Formule 1 niet kennen”, aldus Sainz.

FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!