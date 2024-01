Feest bij Formule 1-coureur Carlos Sainz en diens familie. Zijn vader, Carlos Sainz senior, stelde vrijdag namelijk de eindzege veilig in de Dakar Rally van 2024. De 61-jarige Spanjaard won de legendarische wedstrijd voor de vierde keer in zijn loopbaan. Sainz junior was daar overigens niet bij.

“Niet fysiek aanwezig dit jaar, maar supertrots”, was de kern van de boodschap die de Ferrari-coureur eerder deze week via Instagram al aan zijn vader richtte. Terwijl hij druk in voorbereiding is op het nieuwe Formule 1-seizoen zag Sainz junior vanuit Spanje vrijdag hoe zijn vader het karwei afmaakte in de Dakar-rally.



De overwinning van Sainz senior, in de woestijn van Saoedi-Arabië rijdend in een Audi, zat er donderdag al aan te komen. Toen kreeg rivaal Sebastian Loeb namelijk te kampen met nogal wat pech. Daardoor hoefde de ervaren Spanjaard vrijdag in de afsluitende rit van de altijd zware beproeving niet veel meer te doen dan veilig aan de meet komen.

Twee dingen vielen op aan de zege van Sainz: hij won geen enkele etappe, maar was de meest constante topcoureur. Daarmee legde hij de basis voor zijn vierde eindoverwinning in Dakar. Dat deed hij bovendien in een elektrisch aangedreven auto.

Later dit weekend een uitgebreide roundup van de Dakar Rally met onder meer de verrichtingen van Tim en Tom Coronel en de meeste opvallende zaken van de editie van 2024