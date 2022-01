Carlos Sainz had een lange carrière bij Red Bull kunnen hebben, als hij niet Max Verstappen als teamgenoot bij Toro Rosso had getroffen, denkt Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker is nog steeds onder de indruk van Sainz: “Hij heeft bewezen een van de topcoureurs te zijn.”

Sainz en Verstappen kwamen elkaar in 2015 tegen als teamgenoten bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. De twee jonge talenten kregen de kans nadat zij zich in de juniorklassen hadden bewezen, maar het verliep een stuk vlotter voor Verstappen.

In 2016 begonnen Sainz en Verstappen nog eens als teamgenoten, maar al na vier races stapte Verstappen over naar Red Bull, waar hij Daniil Kvyat verving. De Nederlander won direct de race in Spanje en zou daarna ook bij dat team blijven, terwijl Sainz een ander pad bewandelde. Hij vertrok naar Renault, McLaren en zit nu bij Ferrari. Toch had Sainz een lange carrière bij Red Bull kunnen hebben, als hij Verstappen niet als teamgenoot had getroffen.

“Sainz had de pech dat hij Verstappen op het beslissende moment tegenkwam”, vertelt Marko aan Autorevue. “We hadden bij de eerste test in Silverstone al gezien dat hij meteen supersnel was”, herinnert de Oostenrijker. “Hij zat bijna op hetzelfde niveau als Verstappen. Bijna. Maar toen we de keuze moesten maken tussen Verstappen en Sainz, was het duidelijk.”

De beslissing om Verstappen die overstap te laten maken en niet Sainz, leidde uiteraard tot teleurstelling bij de Spanjaard. “Ze waren allebei teleurgesteld, maar zijn vader het meest. We hebben hem eerst aan Renault uitgeleend omdat ons contract nog liep. Sainz is zeker een van de topcoureurs. Hij heeft dat bewezen”, aldus Marko.