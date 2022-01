Hij zegt het met alle respect voor Carlos Sainz, maar dat de Spanjaard in zijn eerste seizoen bij Ferrari gelijk Charles Leclerc heeft verslagen, laat volgens Helmut Marko zien dat Leclerc misschien te hoog wordt ingeschat.

Marko zelf slaat, zo benadrukt hij, Sainz overigens hoog aan. En Marko kan het weten, want Red Bulls talentscout hield de prestaties van voormalig Red Bull-talent Sainz jarenlang nauwlettend in het oog. Dat Sainz het Red Bull-programma uiteindelijk heeft verlaten, stelt Marko, ‘lag ook niet aan zijn prestaties’, vertelt Marko F1-Insider.

“Carlos is een zeer goede coureur”, stelt hij ook. Toch, wat Sainz in zijn eerste jaar bij Ferrari heeft laten zien, is volgens Marko misschien reden om ook wat anders tegen Leclerc aan te kijken. “Sainz heeft laten zien dat Leclerc wellicht toch niet het wonderkind is waar sommigen hem voor houden.”

In Marko’s optiek kan Sainz dan ook ‘om de titel meedoen’ als Ferrari hem dit jaar een competitieve auto geeft. In 2021 versloeg Sainz Leclerc op punten met 164.5 om 159. De Spanjaard eindigde zodoende als vijfde in het WK, terwijl Leclerc zevende was. Op zaterdag was Leclerc wel sterker dan Sainz. De Monegask won het kwalificatieduel met 13-9.

Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto had Leclerc overigens vierde in het WK kunnen worden. Pech en een aantal voorvallen hebben de coureur volgens zijn teambaas veel punten gekost. “Hij had minstens veertig punten extra kunnen pakken. Dan was hij ook veel hoger in het WK gefinisht.”

