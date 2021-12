Het viel voor Carlos Sainz dit seizoen niet mee om zich aan de rijstijl van Charles Leclerc aan te passen. De Spanjaard was onder de indruk van zijn teamgenoot en geeft aan dat ze allebei van elkaar proberen te leren: “Zo worden we betere coureurs.”

Sainz maakte dit jaar de overstap naar Ferrari, waar hij de teamgenoot werd van Leclerc. De twee coureurs leken al snel aan elkaar gewaagd en waren ook regelmatig in gevecht in races. In de kwalificatie ontliepen de twee elkaar nauwelijks en aan de eindstreep zit er ook weinig verschil tussen de twee in het klassement: Sainz haalde 164,5 punten binnen voor Ferrari, Leclerc pakte er vijf minder dan zijn nieuwe teamgenoot. Hoewel de twee dus goed aan elkaar gewaagd zijn, zegt Sainz dat het zeker in het begin lastig was om Leclerc bij te benen.

“Sinds de wintertest in Bahrein had ik veel te leren van Charles”, geeft Sainz toe. “De manier waarop hij die Ferrari bestuurde waardoor hij het hele jaar zo snel was, daar moest ik mezelf op aanpassen. Ik moest veel van de zaken die ik in de data zag kopiëren.”

“Soms was het moeilijk te geloven dat het mogelijk was om dat te doen, het was zo ongelooflijk snel dat het eigenlijk best schokkend was”, herinnert Sainz zich. “Maar beetje bij beetje paste ik me aan en probeerde ik van hem te leren en was ik in staat om op een goed niveau te komen.”

“Er zijn nog steeds wel bepaalde gebieden waarin hij een stuk sterker is dan ik. We zullen wat informatie uitwisselen en we proberen allebei om betere coureurs te worden door van elkaar te leren”, besluit Sainz.

