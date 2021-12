Na een indrukwekkend eerste seizoen bij Ferrari zal Carlos Sainz deze winter al een gesprek over zijn toekomst hebben met het team. Teambaas Mattia Binotto prijst de Spanjaard, die dit seizoen boven teamgenoot Charles Leclerc eindigde.

Carlos Sainz kwam dit jaar na Ferrari nadat het team besloot om niet verder te gaan met Sebastian Vettel. Daardoor koos Ferrari voor het eerst in een zeer lange tijd voor een jonge line-up: de 27-jarige Sainz werd de teamgenoot van de 24-jarige Charles Leclerc. Sainz leek amper moeite te hebben om zich aan de Ferrari aan te passen. De Spanjaard kon regelmatig de snelheid van Leclerc matchen en uiteindelijk eindigde Sainz vijfde in het kampioenschap terwijl Leclerc, die bezig was aan zijn derde seizoen bij de Scuderia, 5,5 punten minder pakte en zevende werd.

Na zo’n indrukwekkend seizoen wil Ferrari deze winter al om de tafel met Sainz om te praten over zijn toekomst. “Carlos heeft een geweldig seizoen gehad”, zegt teambaas Mattia Binotto. “Toen we hem een jaar geleden contracteerden, zeiden we dat de winter het juiste moment is om even te zitten en het seizoen te evalueren. Dat is iets wat we zeker zullen doen.”

“Er zal een evaluatie komen over zijn algemeen en over het seizoen zelf”, vervolgt Binotto. “We zullen bespreken hoe onze toekomst eruit kan zien.” Binotto zei eerder dit jaar al dat Ferrari de beste rijdersline-up had en aan het einde van het seizoen is daar niets aan veranderd. “Toen we Carlos vastlegden was het ons doel om twee goede coureurs te hebben die consistent zijn en in staat zijn om punten te scoren voor het team”, legt Binotto uit.

“Dat is ook precies wat we dit seizoen hebben gekregen. Ik ben erg trots op ze. Ik heb vaak gezegd dat we de beste rijdersline-up hebben in de Formule 1 en ik ben behoorlijk blij met de prestaties van Carlos. Het was niet zo rechttoe rechtaan, zijn eerste seizoen bij Ferrari. We hebben hem een contract gegeven omdat hij een goede racer en consistent is, hij pakt altijd wel punten. Maar hij is bovendien ook een goede leerling. Hij is dit seizoen beter geworden en het einde van het seizoen was het beste deel van zijn seizoen”, besluit Binotto.

