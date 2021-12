Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht binnenkort in een ‘vervroegd gesprek’ met de manager van Max Verstappen, Raymond Vermeulen, te praten over een contractverlenging. Mocht dat ter sprake komen, dan sluit Marko niet uit dat er meteen handtekeningen onder gezet worden.

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi, die Verstappen won en daarmee de titel veroverde, vroeg Verstappen op de boordradio aan zijn team: “Kunnen we dit nog tien tot vijftien jaar blijven doen?” De Nederlander voelt zich nog altijd goed bij het team waar hij al sinds 2016 voor rijdt. Het contract van Verstappen loopt door tot en met 2023, maar als het aan Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt wordt dat binnenkort een nog langer verblijf voor Verstappen.

Marko gaat namelijk uit van een ‘vervroegd gesprek’ met Verstappens manager, Raymond Vermeulen, zegt hij in gesprek met Motorsport-Total.com. “Daarbij gaan we een bijbehorende verlenging bespreken en wellicht ook afronden”, aldus Marko.

Bij Mercedes loopt het contract van Lewis Hamilton ook tot en met 2023. Dat biedt dus mogelijkheden voor Mercedes om tegen die tijd verder te kijken, maar Marko gelooft niet dat zij dan zomaar Verstappen kunnen wegkapen. “Zo’n risico is er niet”, aldus de Oostenrijker, die benadrukt dat de race in Silverstone, waarbij Verstappen na contact met Hamilton crashte, ’te veel beschadigd’ zou hebben. Hamilton won die race en vierde dat uitbundig, wat op weinig steun kon rekenen van Verstappen, die ter controle naar het ziekenhuis was gebracht.

