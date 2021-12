Charles Leclerc is voor de tweede keer dit jaar positief getest op het coronavirus. De Monegask heeft last van milde symptomen maar maakt het goed.

“Ferrari-coureur Charles Leclerc is positief getest op het coronavirus”, laat Ferrari in een verklaring weten. “In overeenstemming met de door de FIA en het team vereiste protocollen, werd Charles getest bij zijn terugkeer uit Abu Dhabi. Hij voelt zich momenteel goed. Hij heeft milde symptomen en zal thuis in zelfisolatie gaan.”

Leclerc was dinsdag nog aanwezig in Abu Dhabi, waar de nieuwe 18-inchbanden van Pirelli werden getest. Deze banden vervangen volgend jaar de 13-inchbanden waarmee de coureurs al vele jaren hebben gereden. De Monegask noteerde met een 1:26.989 de elfde tijd, al waren er ook jonge coureurs aanwezig voor de Young Driver Test. Zij reden met de huidige auto’s én banden.

Het is niet de eerste keer dat Leclerc positief getest is op het coronavirus. Op 14 januari dit jaar liep hij het coronavirus ook al op na een vakantie. In beide gevallen heeft het dus geen gevolgen gehad voor zijn Formule 1-seizoen.

