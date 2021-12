Mercedes-testrijder Nyck de Vries heeft de eerste dag van de Abu Dhabi-test als snelste afgesloten. Tijdens de test komen zowel rookies in actie met 2021-auto’s als vaste coureurs met aangepaste auto’s om de 2022-banden te testen.

Dat zijn dan de nieuwe 18-inch banden die Pirelli met ingang van volgend seizoen levert, in plaats van de huidige 13-inch versie. Ieder team behalve Williams heeft speciaal om deze banden te testen zogenaamde mule auto’s (een soort aangepaste testauto’s) geconstrueerd.

In totaal kwamen er negentien coureurs in actie, waarvan tien rookies met een 2021-auto: coureurs die niet meer dan twee Grands Prix hebben gereden. Daaronder, behalve De Vries, aanstaand Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou, Formule 2-kampioen Oscar Piastri, Indycar-coureur Pato O’Ward en DTM runner-up Liam Lawson.

In beeld: testdag in Abu Dhabi voor jonge coureurs en nieuwe Pirelli-banden

Aan het eind van de dag stond De Vries bovenaan. Na 77 ronden had hij een 1:23.194 staan, een tijd waarmee hij zich afgelopen weekend als achtste had gekwalificeerd. De Vries was 1.323 seconde sneller dan nummer twee Lawson, die bij AlphaTauri instapte. Piastri was derde voor Alpine, O’Ward vierde voor McLaren.

Van de vaste grid van 2021 was Daniel Ricciardo (McLaren) het snelst, op de achtste plaats. Wereldkampioen Max Verstappen kwam ook weer in actie op het circuit waar hij zondag de titel won. Hij reed 124 ronden en noteerde de zeventiende tijd.

De Nederlander was daarmee iets sneller dan George Russell, de jonge Brit die alvast vrijaf had gekregen van Williams om voor zijn nieuwe werkgever Mercedes te testen. Zijn voorganger Valtteri Bottas maakte ondertussen zijn eerste kilometers voor Alfa Romeo.

Positie Coureur Team Tijd 1 Nyck de Vries Mercedes 1:23.194 2 Liam Lawson AlphaTauri 1:24.517 3 Oscar Piastri Alpine 1:24.523 4 Pato O’Ward McLaren 1:24.607 5 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:25.142 6 Jüri Vips Red Bull 1:25.198 7 Nick Yelloly Aston Martin 1:25.333 8 Daniel Ricciardo McLaren 1:25.579 9 Lance Stroll Aston Martin 1:26.579 10 Robert Shwartzman Ferrari 1:26.694 11 Charles Leclerc Ferrari 1:26.989 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:27.183 13 Antonio Fuoco Ferrari 1:27.324 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:27.348 15 Logan Sargeant Williams 1:27.476 16 Esteban Ocon Alpine 1:27.553 17 Max Verstappen Red Bull 1:28.013 18 George Russell Mercedes 1:28.062 19 Mick Schumacher Haas 1:28.499