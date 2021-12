Twee dagen na de laatste race van het Formule 1-seizoen is er weer wat actie op de baan. Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi nemen jonge coureurs plaats achter het stuur van een Formule 1-bolide voor de Young Driver Test terwijl de ervaren Formule 1-coureurs zich richten op het testen van de nieuwe 18-inchbanden van Pirelli, die vanaf volgend jaar gebruikt worden. Daarvoor hebben de teams, met uitzondering van Williams, een zogenaamde mule car gemaakt.

Bij Mercedes mag George Russell alvast instappen en even later krijgt ook Nyck de Vries de kans, bij Red Bull zit Formule 2-coureur Jüri Vips achter het stuur met Max Verstappen en Sergio Pérez die de nieuwe Pirelli-banden testen. McLaren gunt ondertussen IndyCar-coureur Patricio O’Ward een kans in de Formule 1-auto na een gewonnen weddenschap en Valtteri Bottas mag daags na zijn laatste race voor Mercedes al bij zijn nieuwe team, Alfa Romeo, instappen. Lewis Hamilton laat de testdagen aan zich voorbijgaan: de Brit wordt woensdag in zijn thuisland geridderd. Bij Haas neemt reservecoureur Pietro Fittipaldi de taken van Nikita Mazepin over: de Rus had zondag een positieve coronatest waardoor hij de race miste en in quarantaine moest waardoor hij ook deze test mist.

Overzicht van coureurs die deelnemen aan Young Driver Test/Pirelli-test

Mercedes: George Russell – Nyck de Vries

Red Bull: Jüri Vips – Max Verstappen – Sergio Pérez

Ferrari: Robert Shwartzman – Antonio Fuoco – Charles Leclerc – Carlos Sainz

Alpine: Oscar Piastri – Fernando Alonso – Esteban Ocon

McLaren: Patricio O’Ward – Daniel Ricciardo – Lando Norris

Aston Martin: Nick Yelloly – Sebastian Vettel – Lance Stroll

AlphaTauri: Liam Lawson – Yuki Tsunoda – Pierre Gasly

Alfa Romeo: Guanyu Zhou – Valtteri Bottas

Williams: Logan Sargeant (Williams neemt enkel deel aan Young Driver Test)

Haas: Robert Shwartzman – Mick Schumacher – Pietro Fittipaldi

Foto: Motorsport Images

