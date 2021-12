Niet Red Bulls Sergio Pérez, maar Ferrari’s Charles Leclerc had in 2021 eigenlijk als vierde in het WK moeten eindigen, denkt Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Was Leclerc niet ‘minstens veertig punten’ misgelopen, dan was dat ook wel gelukt.

Dat rekent Binotto voor in gesprek met verscheidene media. De Ferrari-topman haalt daarin aan dat Leclerc onder meer in Monaco en Hongarije goede punten heeft verloren. In Hongarije was Leclerc een van de slachtoffers van de chaos in de eerste bocht. In Monaco haalde hij de start niet nadat hij in de kwalificatie pole had gepakt. Kanttekening daarbij is wel dat Leclerc ook crashte in de kwalificatie en zijn auto daarna uiteindelijk toch niet oké bleek.

“Toch denk ik dat hij als coureur geen geluk heeft gehad”, zegt Binotto over Leclerc. “Het is altijd lastig te zeggen waar je terecht had kunnen komen, maar zonder die voorvallen”, verwijst hij naar Monaco en Hongarije, “had hij minstens veertig punten meer gepakt. Dan was hij dus ook veel hoger in het WK gefinisht. Dat is ook waarom ik niets dan positief kan zijn over zijn seizoen.”

Leclerc sloot 2021 onder de streep als zevende in het WK af, met 159 punten. Tel er veertig bij op, en de Monegask komt met 199 punten op de vierde stek terecht, waar in werkelijkheid Pérez staat met 190 stuks. Leclerc zou zo ook voorbijgaan aan zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz en McLarens Lando Norris, de nummer vijf en zes. Over het algemeen, benadrukt Binotto, is hij vooral happy met de vooruitgang die Leclerc in 2021 als coureur maakte.

“Hij was heel snel in de kwalificatie”, licht Binotto dat aspect van het seizoen van Leclerc eruit. “Zelfs aan het eind van het jaar, toen Carlos hem wat meer uitdaagde, was hij nog steeds zeer snel.” Waar Sainz dus meer punten pakte in de races en boven Leclerc in het WK eindigde, daar won de Monegask het kwalificatieduel. Leclerc versloeg de Spanjaard op zaterdag met 13-9.

