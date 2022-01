Red Bull-topman Helmut Marko legt wereldkampioen Max Verstappen nog liever vandaag dan morgen langer vast bij het team, al heeft hij wel alvast een waarschuwing voor Verstappens management: qua salaris valt er niet veel meer uit te halen.

Verstappens huidige overeenkomst met Red Bull loopt, los van mogelijke ontsnappingsclausules, nog door tot en met eind 2023. Toch wil Marko al graag met Verstappen en zijn kamp om de tafel om over een nieuw contract te onderhandelen. Dat maakt Marko althans wederom duidelijk in interview met het Oostenrijkse Autorevue.

Dat het er deze winter nog niet van is gekomen, is volgens Marko niet anders. Na een paar weken rust, togen Verstappens manager Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen immers naar Dubai. Vermeulens zoon reed daar in de 24-uursrace waar Verstappen senior zich op het laatste moment voor moest afmelden.

“Dat maakte het wat lastiger”, vertelt Marko Autorevue over de onderhandelingen. Hij verwacht ‘de komende weken’ echter in gesprek te gaan. De Oostenrijker neemt daarbij vast een schot voor de boeg. Grootverdiener Verstappen hoeft ondanks het winnen van zijn eerste wereldtitel namelijk niet op een enorme salarisverhoging te rekenen.

“We zitten met Max qua salaris al bijna op de limiet”, maakt hij duidelijk dat er niet veel meer inzit. “Het houdt een keer op.” Volgens Forbes verdiende Verstappen in 2021, exclusief bonussen, 22 miljoen euro. Mét bonussen zou zijn gage ergens tussen de 37 en 45 miljoen euro liggen.

Niet bang voor Mercedes-overstap

Waar Marko in elk geval niet bang voor is, is dat de Verstappens met een overstap naar Mercedes schermen. Volgens hem is er in 2021 ’te veel gebeurd’, waardoor een transfer niet waarschijnlijk is. Marko verwijst daarbij vooral naar de gebeurtenissen in Silverstone.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton botste in Engeland met Verstappen, waarna de Nederlander hard van de baan vloog en zelfs voor controle naar het ziekenhuis moest. Dat Hamilton en Mercedes hun latere zege op de Britse baan uitvoerig vierden, viel verre van goed bij de Verstappens.

Verstappen zelf liet optekenen daar wel ‘het ware gezicht’ van Mercedes te hebben gezien. Later in het seizoen erkende hij dat hij ‘niet honderd procent’ zeker wist of de strijd met Mercedes helemaal eerlijk verliep. Jos Verstappen haalde in de media ook uit naar Mercedes. Marko: “Ik denk dat Max daarom niet zo snel naar Mercedes zal gaan.”

Dit laatste was jarenlang wel Marko’s grootste vrees. Voormalig Mercedes-topman Niki Lauda grapte ooit zelfs in het bijzijn van Marko dat Red Bull Verstappen veel te veel betaalde uit angst voor geruchten over een Mercedes-transfer die nergens op gebaseerd waren.

