“Ik wil zo snel mogelijk verlengen”, zo laat Carlos Sainz duidelijk weten waar zijn toekomst in de Formule 1 ligt. De Spanjaard heeft dan ook maar één doel: kampioen worden met Ferrari.

Sainz en Ferrari hebben er deze winter geen geheim van gemaakt dat ze de samenwerking willen verlengen. Vooralsnog loopt het contract van Sainz eind dit jaar af, maar het lijkt eerder een kwestie van wanneer dan of de handtekeningen onder een nieuw contract gezet worden.

“Zoals [Mattia] Binotto (teambaas, red.) heeft gezegd zijn we allebei tevreden en zijn we van plan om door te gaan”, zegt Sainz in gesprek met Corriere della Sera. “Deze winter biedt de uitgelezen kans om tot een overeenkomst te komen. We proberen het. Het is mijn ultieme doel om kampioen te worden met Ferrari. Ik zou graag zo snel mogelijk willen verlengen”, zet Sainz de druk er een beetje op.

Dat Sainz zich thuis voelt bij Ferrari, mag dus geen verrassing heten. De teamgenoot van Charles Leclerc kijkt uit naar het nieuwe seizoen nadat de Scuderia vorig jaar nog derde werd bij de constructeurs. “Het team zit vol energie en positiviteit”, doelt hij op het nieuwe project, de F1-75. “De ervaring van vorig jaar heeft ons goed gedaan. In de wandelgangen in Maranello zie ik mensen glimlachen, ze zijn zelfverzekerd. Ik zie geen stress, ik zie een verlangen om goed te presteren”, aldus Sainz.

Het is voor nu vooral gissen voor de teams, die pas in Bahrein of misschien zelfs later echt zullen weten waar ze staan. Maar mocht Sainz een euro inzetten op iemand als de nieuwe kampioen, dan weet hij al wie dat zal worden. “Zonder mezelf dan zou ik in het belang van Ferrari Charles zeggen, maar ik zou graag Sainz zeggen”, grapt de Spanjaard.