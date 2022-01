Ferrari-teambaas Mattia Binotto is onder de indruk van Carlos Sainz. Met name zijn aanpassingsvermogen in zijn eerste jaar bij de Scuderia wordt geprezen: “Hij was wat dat betreft zeer sterk.”

Sainz maakte vorig jaar de overstap van McLaren naar Ferrari, waar hij de opvolger was van Sebastian Vettel. De Spanjaard had meteen een goed seizoen bij zijn nieuwe werkgever. Hij hielp zijn team aan de derde plaats bij de constructeurs en eindigde zelf op de vijfde plek bij de coureurs, vóór teamgenoot Charles Leclerc. Ferrari-teambaas Mattia Binotto is dan ook zeer te spreken over Sainz.

“Alles werd in het werk gesteld om Carlos te helpen bij zijn integratie”, vertelt Binotto aan F1.com. “Zeker, hij is ook van zijn kant heel goed geweest. Hij heeft het goed gedaan omdat hij een goede leerling is. Hij bestudeert, probeert te leren en probeert alles te begrijpen. Hij is constant geweest bij het integreren en de ontwikkeling wat betreft de performance gedurende het seizoen.”

Lees ook: Marko: ‘Sainz heeft laten zien dat Leclerc wellicht niet zo’n wonderkind is’

Binotto is met name onder de indruk van het aanpassingsvermogen van Sainz, die van een Renault-motor naar een Ferrari-motor stapte. “De krachtbron leren kennen is een van die dingen die moet gebeuren, net als het energiemanagement. De manier waarop een krachtbron werkt kan het zeker wat moeilijker maken. Het is iets dat tijd vergt, maar het is niet onmogelijk. Maar je hebt dan een goede coureur nodig. Hoe beter de coureur, hoe sneller dat proces verloopt. Wat dat betreft was Carlos zeer sterk. We wisten dat we in hem een goede coureur hadden en hij heeft dat ook laten zien”, besluit Binotto.