Lance Stroll heeft zich negatief uitgelaten over het verloop van de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. Volgens de Canadees volgde de Formule 1 haar eigen regels niet en was het ‘niet juist’ wat er gebeurde. Teamgenoot Sebastian Vettel hoopt dat wedstrijdleider Michael Masi blijft en dat de Formule 1 de balans tussen sport en entertainment vindt.

Masi speelde een cruciale rol in de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi. Een safetycar na de crash van Nicholas Latifi in de slotfase van die race zorgde voor een spannende ontknoping. De race leek niet hervat te worden waardoor raceleider Lewis Hamilton op zijn achtste wereldtitel leek af te stevenen, maar zo zou het niet lopen. In eerste instantie mochten de coureurs op een ronde achterstand de safetycar niet inhalen, maar in de voorlaatste ronde gebeurde dat alsnog waarna de race met één ronde te gaan hervat werd. Max Verstappen, die een pitstop had gemaakt, kon zo zijn eerste titel in de wacht slepen.

“Consistentie is niet het sterkste punt van deze sport”, stelt Stroll vast in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1, over die race. “Wat in Abu Dhabi gebeurde was niet juist. De regels zijn de regels. Met de safetycar mogen de auto’s inhalen en dan gaan we pas racen. Er staat nergens dat de helft van de auto’s mag inhalen en de rest erachter moet blijven. Die dingen kunnen niet tijdens de race aangepast worden om de show te verbeteren.”

Foto: Motorsport Images

“Dat was een voorbeeld van slechte consistentie”, vervolgt Stroll, die nogmaals benadrukt dat de regels nageleefd moeten worden. “Je kan dat niet veranderen voor entertainment. De sport moet voorop staan. Als de Formule 1 of FIA wat fout heeft gedaan of beter had kunnen doen, dan is dat iets om achteraf te onderzoeken. Het is niet juist wat er in Abu Dhabi gebeurde”, oordeelt de Canadees.

Teamgenoot Sebastian Vettel vindt dat de Formule 1 een betere balans moet vinden tussen sport en entertainment. “We moeten ons echt focussen op de sport, niet de show. Het zou altijd al een geweldige finale worden. Er was één winnaar en één verliezer. Ik vroeg me in de race wel af waarom we niet eerder losgelaten werden voor een herstart.” De viervoudig wereldkampioen roept de Formule 1 op om meer duidelijkheid te verschaffen voor de toekomst. “Dan hoeven er geen vragen gesteld te worden.”

Vettel vindt dat wedstrijdleider Masi, die onder vuur kwam te liggen na de race in Abu Dhabi, zijn werk gedurende het seizoen goed deed en hoopt dat hij mag blijven. “Hij moet met conflicterende belangen omgaan, namelijk de sportieve kant en de showkant. Ik geef niet zoveel om de show. Het is niet makkelijk om in zijn schoenen te staan, maar hij heeft het goed gedaan sinds hij na het overlijden van Charlie Whiting aan de slag ging. Hij streeft er altijd naar om zijn werk goed te doen. Ik weet niet hoe zijn toekomst eruitziet, maar ik hoop dat hij blijft. Als je naar het grotere plaatje kijkt heeft hij het goed gedaan”, besluit Vettel.