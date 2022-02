Aston Martin heeft als derde team de nieuwe Formule 1-bolide voor 2022 gepresenteerd. Het team heeft de AM22 in haar ware vorm getoond en is daarmee het eerste team dat de daadwerkelijke bolide voor dit seizoen heeft getoond.

In tegenstelling tot Haas (render) en Red Bull (showmodel) ging Aston Martin als eerste team met de billen bloot door de daadwerkelijke bolide voor dit seizoen te tonen. Onder het motto ‘We Climb Together‘ presenteerde Aston Martin in het Britse Gaydon, waar het hoofdkwartier van Aston Martin Lagonda staat, de AM22 in haar ware vorm, al is het uiteraard mogelijk dat de auto er na de testdagen iets anders uit zal zien.

Toch vallen al enkele zaken op aan de nieuwe bolide. Met name rondom de sidepods laat Aston Martin al zien wat er mogelijk is binnen de nieuwe reglementen. Zo zijn er op die sidepods koellamellen geplaatst en is de luchtinlaat vierkant, waar Haas en Red Bull vooralsnog een wat rondere vorm toonden. Bovendien is de roze streep van sponsor BWT is verdwenen en heeft deze plaatsgemaakt voor meer typisch Aston Martin-groen.

De Aston Martin zal dit jaar opnieuw door Lance Stroll en Sebastian Vettel bestuurd worden. Na een teleurstellend eerste seizoen onder de naam Aston Martin, dat slechts zevende werd bij de constructeurs, hoopt het team dit jaar onder leiding van nieuwe teambaas Mike Krack met de nieuwe regels de nodige stappen vooruit te zetten. Het is immers geen geheim dat teameigenaar Lawrence Stroll binnen afzienbare tijd van het team een kampioensteam wil maken, iets wat hij nogmaals benadrukte bij de onthulling van de AM22.

Aston Martin heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Zo strikte het met het Saoedi-Arabische oliebedrijf Aramco haar tweede titelsponsor, naast Cognizant. Zodoende heet het team dit jaar voluit Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team. Daarnaast wist Aston Martin ex-BMW-autosportbaas Mike Krack en Dan Fallows, voorheen de aerodynamica-chef van Red Bull, aan te trekken.

Het team werkt bovendien hard aan een gloednieuwe fabriek in Silverstone, met de bijbehorende nieuwe windtunnel. De fabriek, of eerder campus aangezien alle afdelingen voor het eerst in de teamgeschiedenis onder één dak zullen komen, moet eind dit jaar of begin 2023 afgerond zijn.