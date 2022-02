Aston Martin heeft een nieuwe geldschieter aan zich weten te binden. Het team uit Silverstone gaat ‘een strategisch partnerschap’ aan met de Saoedi-Arabische staatsoliemaatschappij Aramco.

Aramco wordt tevens titelsponsor van het team van Sebastian Vettel en Lance Stroll. Omdat ook het Amerikaanse IT-bedrijf Cognizant als naamgever blijft, zal het team voortaan door het leven gaan als Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team.

Teameigenaar Lawrence Stroll is tevreden over de deal. “We zitten in de sport om te winnen, dus ik ben zeer verheugd om een ongelooflijke partner van het kaliber van Aramco te verwelkomen. Tijdens dit proces heb ik geleerd dat ze beschikken over een enorme hoeveelheid intellectueel eigendom en technische capaciteiten. Ik weet dat ze ons team enorm zullen helpen om ons doel te bereiken, namelijk het winnen van wereldtitels.”

Aramco

Aramco is geen onbekende in de Formule 1. Sinds enkele jaren steekt het staatsbedrijf uit Saoedi-Arabië veel geld in de koningsklasse van de autosport. Het bedrijf is partner van de Formule 1-organisatie. In die hoedanigheid waren de logo’s van Aramco al bij verschillende Grands Prix zichtbaar. Nu verbindt het zich dus ook aan een specifiek team. Aston Martin laat weten dat Aramco een actieve rol zal spelen bij “de ontwikkeling van zeer efficiënte verbrandingsmotoren, hoogwaardige duurzame brandstoffen, geavanceerde smeermiddelen en de toepassing van non-metale materialen in de auto’s.”

