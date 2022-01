Het einde van de transfersoap rondom Dan Fallows is in zicht nu Red Bull en Aston Martin een akkoord hebben bereikt over de overstap van het technische kopstuk naar Aston Martin. Fallows begint op 2 april bij zijn nieuwe team.

Fallows, die bij Red Bull als aerodynamica-chef in de boeken staat, werd in juni vorig jaar door Aston Martin aangekondigd als de nieuwe technisch directeur van het team. Volgens Red Bull had Fallows echter nog een geldig en doorlopend contract, waar het hem ook aan zou houden.

Het zou volgens teambaas Christian Horner dan ook ‘enkele jaren’ gaan duren voor Fallows de overstap kon maken. Hier waren Aston Martin en Fallows niet van gediend, wat tot een transfersoap inclusief gang naar de rechter leidde. Inmiddels zijn beide teams echter tot een akkoord gekomen: Fallows mag op 2 april aan de slag bij Aston Martin.

“We willen Dan graag bedanken voor zijn geweldige bijdragen de afgelopen jaren en wensen hem veel succes”, zegt Horner over Fallows, die sinds 2006 bij Red Bull werkte. Aston Martin-topman Martin Whitmarsh verheugt zich op de aanstaande komst van Fallows. “We zijn er blij mee dat we een akkoord hebben bereikt met Red Bull.”

De overstap van Fallows ging zoals gezegd met de nodige perikelen gepaard. Volgens MotorsportWeek bleek uit rechtbankdocumenten dat er veel onenigheid was over Fallows’ periode van gardening leave (verplicht verlof). Fallows was de laatste maanden door Red Bull ook sowieso al van de Formule 1-projecten gehaald.