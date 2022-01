De transfersoap rondom Red Bull-aerodynamicus Dan Fallows en zijn overstap naar Aston Martin lijkt in een rechtbankdrama te veranderen, nu de zaak naar de Britse High Court gaat. Twistpunt is wanneer het zogenaamde gardening leave (verplichte verlof) van Fallows ingaat en wanneer hij Red Bull kan verlaten.

Dat berichten RacingNews365.com en MotorsportWeek.com, met beide publicaties die de rechtbankstukken hebben ingezien. Aston Martin kondigde eind juni 2021 aan Fallows te hebben aangetrokken. Daarop werd al snel openlijk door beide partijen getwist over wanneer Fallows bij Aston Martin als technisch directeur aan de slag kan.

Fallows, zo melden bovengenoemde websites, zou ervan uitgaan dat hij na zes maanden gardening leave kan beginnen. Volgens Red Bull gaan deze zes maanden echter op zijn vroegst op 31 december 2022 in. Dat zou betekenen dat Fallows pas medio 2023 bij Aston Martin kan beginnen.

Contractgeschil

Los hiervan bakkeleien beide partijen ook over de huidige invulling van Fallows’ rol. Red Bull heeft head of aerodynamics Fallows van het Formule 1-team afgehaald en binnen Red Bull Technologies aan het werk gezet bij het Valkyrie-straatautoproject met (uitgerekend) Aston Martin.

Volgens Red Bull, zo bericht MotorsportWeek, is dit conform Fallows’ contract toegestaan. Fallows stelt echter dat Red Bull – hoewel het hem volgens de beschikbare informatie gewoon heeft doorbetaald en zo zijn contract gehonoreerd heeft – onredelijk en in strijd met zijn arbeidsovereenkomst zou hebben geacteerd.

Fallows heeft verder aangehaald dat andere ex-werknemers onder betere omstandigheden mochten vertrekken. Ook is het verlate gardening leave volgens hem niet te handhaven. Dit omdat het in strijd zou zijn met de vrije marktwerking op de arbeidsmarkt. Daarnaast zou hij al zijn werk inmiddels hebben neergelegd en ontslag hebben ingediend.

Nieuwe zitting

Hoewel de rechtbank zich in eerste instantie tegen Fallows heeft uitgesproken en zijn claims heeft weerlegd, dient de zaak nu in beroep bij de High Court. Deze instelling buigt zich er eind januari over. Fallows probeerde Red Bull in 2014 ook al eens te verlaten, toen voor McLaren. Na een rechtszaak en getouwtrek besloot hij toen bij Red Bull te blijven.

