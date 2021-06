Red Bull raakt aerodynamica-chef Dan Fallows kwijt aan Aston Martin, waar hij technisch directeur wordt. Fallows is al sinds 2006 in dienst van Red Bull.

Bij een team dat zo zwaar op de aerodynamica leunt als Red Bull, is Fallows uiteraard een belangrijke schakel. “We gaan hem zeker missen, want hij heeft een belangrijke rol gespeeld binnen Red Bull’, geeft teambaas Christian Horner toe. “Ik wil hem dan ook graag bedanken voor zijn bijdrage.”

Hoewel Red Bull en Horner onderkennen dat ‘het een aantrekkelijke carrièrestap is voor Fallows om technisch directeur te worden bij een Formule 1-team’, wordt hij geacht zijn contract gewoon uit te dienen. Mogelijk wacht Fallows daarbinnen een periode van gardening leave (verplicht verlof) voor hij bij Aston Martin begint.

In de FIA-persconferentie vertelt Horner dat het zelfs nog wel ‘een paar jaar duurt’ voor Fallows bij Aston Martin aan de slag kan. Tenzij achter de schermen uiteraard een schikking tussen beide teams wordt getroffen. Red Bull zal volgens Horner intern op zoek gaan naar een nieuwe head of aerodynamics.

Fallows had Red Bull trouwens al eerder bijna verlaten. In 2014 was hij akkoord met McLaren, maar wist Red Bull hem over te halen toch bij het team te blijven. Beide partijen claimden toen een geldig contract met Fallows te hebben. Uiteindelijk werd er een schikking getroffen en bleef Fallows bij Red Bull.

