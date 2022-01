Aston Martin heeft ex-BMW-autosportbaas Mike Krack aangesteld als de nieuwe teambaas voor het Formule 1-team. Krack vervangt daarmee de vertrokken Otmar Szafnauer, die naar verluidt naar Alpine vertrekt.

Krack was sinds 2014 het hoofd van BMW’s autosportafdeling en leidde zo de Formule E, GT en de IMSA-programma’s van het Duitse merk. Hij zou ook aan het hoofd komen te staan van de nieuwe LMDh voor het IMSA- en WEC-kampioenschap, maar heeft nu gekozen voor het avontuur in de Formule 1, waar hij de teambaas wordt van Aston Martin. Krack heeft al de nodige ervaring in de Formule 1. Hij werkte tien jaar voor Sauber en later BMW-Sauber.

“Het is spannend en een eer om benoemd te zijn tot teambaas van het Aston Martin Formule 1-team”, zegt Krack. “Ik ben Lawrence Stroll en Martin Whitmarsh zeer dankbaar dat ze mij zo’n fantastische kans hebben gegeven. Aston Martin is een van de grootste automerken ter wereld. Dat zij mij gevraagd hebben om een leidende rol te spelen in het behalen van het succes in de Formule 1, is een uitdaging die ik met energie en enthousiasme wil aangaan. We zullen ongelooflijk hard werken. We willen winnen. Samen zullen we dat doen”, aldus Krack.

Krack vervangt de vertrokken Otmar Szafnauer. Szafnauer ontkende vorig jaar nog stellig dat hij Aston Martin zou verruilen voor Alpine, maar vorige week kwam het nieuws naar buiten dat hij wel degelijk Aston Martin verlaat. De stap naar Alpine is nog niet officieel bekendgemaakt, maar met het vertrek van de uitvoerend directeur van het team, Marcin Budkowski, lijkt die weg vrij te komen. Aston Martin maakt met dit nieuws tevens een einde aan geruchten dat oud-McLaren-teambaas Martin Whitmarsh, die vorig jaar werd aangesteld als hoofd van Aston Martin Performance Technologies, de nieuwe teambaas zou worden.

