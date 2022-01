Executive director Marcin Budkowski vertrekt bij het Alpine Formule 1-team. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door Laurent Rossi, de CEO van het team uit Viry-Châtillon.

Budkowski was sinds 2018 als technisch directeur in dienst bij Alpine, het team dat toen nog Renault heette. De 44-jarige Pools-Franse ingenieur werkte daarvoor onder andere bij Prost GP, Ferrari en McLaren. In 2014 maakte hij de overstap naar de FIA.

Vier jaar geleden keerde hij echter terug naar de paddock, dit keer als technische man bij Renault. Dat team werd toen nog gerund door Cyril Abiteboul. Na het vertrek van Abiteboul werd Budkowski samen met Rossi en Davide Brivio onderdeel van de driekoppige leiding van het team.

In een verklaring bedankte Rossi zijn collega voor zijn inzet de afgelopen jaren. “Ik wil Marcin Budkowski bedanken voor zijn bijdrage aan de resultaten van het team in de afgelopen vier jaar.” Volgens Rossi heeft het vertrek van Budkowski geen gevolgen voor het ontwerp en introductie van de nieuwe auto. “Het team is volledig gefocust om de auto klaar te krijgen voor de eerste race in Bahrein en een stap verder te leveren in prestaties.”

Budkowski voegde daaraan toe: “Ik heb er echt van genoten om deel uit te maken van het leiderschapsteam van Renault en daarna Alpine, en te werken met zo’n getalenteerde groep mensen. Ik zal de vooruitgang van het team in de komende seizoenen met veel plezier volgen.”

Plaats voor Szafnauer?

CEO Rossi is bij Alpine bezig met een grondige herziening van de managementstructuur. Naast Budkowski zou ook Brivio overwegen het team te verlaten. Dat zou dan de weg vrijmaken voor de komst van Otmar Szafnauer die vorige week bij Aston Martin vertrok. Al langer wordt gespeculeerd dat de Roemeense Amerikaan de nieuwe teambaas van Alpine wordt.

