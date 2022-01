Otmar Szafnauer heeft Aston Martin verlaten, zo heeft het team woensdagmiddag bekendgemaakt. Szafnauer was CEO en teambaas van het Formule 1-team. Wie de rol van teambaas zal overnemen is nog niet bekend, vooralsnog worden de taken van Szafnauer binnen het management opgevangen.

Er gingen al langere tijd geruchten rond dat Szafnauer het team zou verlaten. Zo werd er in november zelfs bericht dat hij zou overstappen naar het concurrerende Formule 1-team van Alpine. Aston Martin heeft laten weten Szafnauer te bedanken voor zijn diensten de afgelopen twaalf jaar – hij werkte immers ook voor voorgangers Force India en Racing Point. De Roemeens-Amerikaanse was sinds 2009 actief voor het in Silverstone gebaseerde team en vertrekt per direct.

Over een opvolger van Szafnauer is nog niks bekend. “We hebben een sterk management-team en kunnen ons wat extra tijd veroorloven om verschillende opties te bekijken voordat we een nieuwe teamstructuur bekend zullen maken”, laat het team in haar statement weten. De Britse renstal geeft aan zich voornamelijk te concentreren op het ontwikkelen van een competitieve auto voor de start van het nieuwe seizoen in maart.

Of Szafnauer daadwerkelijk naar Alpine overstapt, is nog niet bekend. Wel gaan er al geruime tijd geruchten dat racing director Davide Brivio dat team mogelijk verlaat.

