Otmar Szafnauer heeft in een verklaring afstand genomen van de geruchten omtrent een overstap van Aston Martin naar Alpine. Hij benadrukt dat het ‘pure speculatie’ is die ‘niet op feiten’ gebaseerd is.

Donderdag meldden verschillende media, waaronder Autosport en AutoHebdo, dat Otmar Szafnauer Aston Martin volgend jaar zou inruilen voor Alpine. De teams wilden niet reageren op de geruchten, maar nu heeft de 57-jarige Szafnauer zelf besloten om wat duidelijkheid te scheppen. In een verklaring benadrukt de Aston Martin-teambaas dat het slechts speculatie betreft en dat deze geruchten ‘niet op feiten’ gebaseerd zijn.

“Mijn communicatieafdeling heeft een verklaring van een woordvoerder afgegeven waarin staat dat geruchten die mij in verband brengen met Alpine F1 Team slechts ‘speculatieve vermoedens’ zijn en dat ze daarom geen verder commentaar zullen geven”, schrijft Szafnauer in een verklaring.

“Aangezien de geruchten nu echter op bepaalde websites een sensationele lading hebben gekregen, waardoor een spiraal van desinformatie is ontstaan, heb ik de proactieve beslissing genomen om hierbij te bevestigen dat de geruchten pure speculatie in de media zijn en niet op feiten zijn gebaseerd”, verzekert de Roemeen.

Szafnauer is een zeer ervaren kracht in de Formule 1. Hij werkte eerder voor BAR, Honda, en Aston Martin-voorgangers Force India en Racing Point. Toen Lawrence Stoll Force India medio 2018 overnam van Vijay Mallya, stelde hij Szafnauer aan als teambaas toen hij het omdoopte tot Racing Point.

