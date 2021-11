Otmar Szafnauer, de teambaas van Aston Martin, maakt volgens verscheidene media de overstap naar Alpine. Bij het Franse team valt zijn vermoedelijke komst dan samen met een herstructurering van het management.

Het Franse AutoHebdo berichtte eerder deze week al dat Szafnauer Aston Martin verlaat voor Alpine. Het Britse Autosport meldt dit nu eveneens. Geen van beide teams wil vooralsnog op deze ‘geruchten’ reageren. Welke rol Szafnauer exact zou bekleden bij Alpine is nog niet duidelijk, behalve dat dit een hoge managementrol zou zijn.

De 57-jarige Szafnauer is een zeer ervaren kracht in de Formule 1. Hij werkte eerder voor BAR, Honda, en Aston Martin-voorgangers Force India en Racing Point. Toen Lawrence Stoll Force India medio 2018 overnam van Vijay Mallya, stelde hij Szafnauer aan als teambaas toen hij het omdoopte tot Racing Point.

Het team uit Silverstone heeft dit jaar wederom een gedaantewijziging ondergaan. Het gaat sinds 2021 door het leven als Aston Martin, met Stroll die tevens CEO is en een aanzienlijk belang heeft in de sportwagenfabrikant. Ondanks Strolls investeringen kent Aston Martin een lastig seizoen – het pakte pas één podium en staat zevende in het WK.

Wijzigingen

Szafnauer heeft bij Aston Martin sinds kort bovendien een nieuwe baas boven zich. Voormalig McLaren-teambaas Martin Whitmarsh heeft de leiding gekregen over Aston Martins nieuwe Performance Technologies-afdeling, waar ook het Formule 1-team onder valt.

Bij het onder de Franse vlag rijdende maar in Engeland gevestigde Alpine zit er ook een reorganisatie aan te komen. CEO Laurent Rossi wil het team herstructureren en er wordt gesproken over een mogelijke exit van racing director Davide Brivio. Bij Alpine deelt Brivio de teambaas-taken momenteel met Marcin Budkowski.

Indien het inderdaad van een overstap van Szafnauer komt, dan wacht hem mogelijk eerst nog een periode van gardening leave (verplicht verlof). Dit is vrij standaard als een kopstuk van een team een transfer maakt. Wie Szafnauer eventueel zou opvolgen als teambaas van Aston Martin, is niet bekend.

