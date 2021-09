Oud-McLaren-baas Martin Whitmarsh keert na jaren afwezigheid terug in de Formule 1. Hij gaat voor een avontuur bij Aston Martin, waar hij de baas zal zijn van een nieuwe afdeling, genaamd Aston Martin Performance Technologies.

Whitmarsh is geen onbekende in de wereld van de Formule 1. De Brit was tussen 2008 en 2014 baas én teambaas van McLaren, het team waar hij al sinds 1989 werkte. Bovendien speelde Whitmarsh een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Lewis Hamilton, die in 2008 de wereldtitel pakte met McLaren. In de tussentijd heeft hij gewerkt als voorzitter van BAR Technologies en hij is tevens betrokken bij de Hamilton Commission, die mogelijkheden onderzoekt om de diversiteit in de autosport te vergroten.

Na jaren afwezigheid keert Whitmarsh nu terug in de Formule 1. Niet bij McLaren, maar bij een ander Brits team: Aston Martin. Whitmarsh zal daar de baas worden van een nieuwe afdeling, genaamd Aston Martin Performance Technologies.

Lees ook: Gehele operatie Aston Martin straks ondergebracht in gloednieuwe fabriek

Foto: BSR Agency

Die groep zal de Formule 1-activiteiten van het merk omvatten en zal ook de technische capaciteiten en het intellectuele eigendom van de groep ontwikkelen, toepassen en op de markt brengen. Het doel daarvan is ‘het leveren van de beste innovatie-, engineering-, test- en productiediensten in een breed scala van van de belangrijkste industriesectoren’, valt in een verklaring van Aston Martin te lezen.

Teameigenaar Lawrence Stroll noemt de aanstelling van Whitmarsh nog een stap is in zijn streven om Aston Martin aan het kampioenschap te helpen. “Martin heeft een lange, succesvolle en spraakmakende carrière achter de rug in de autosport, automotive, ruimtevaart, scheepvaart en in de hernieuwbare energiesectoren”, zegt Stroll. “Bovendien is hij een bewezen winnaar in de Formule 1. Hij is daarom de aangewezen persoon voor deze taak om samen met mij en het senior management ons personeel te leiden en te inspireren voor toekomstig succes, zowel op als naast de baan.”

Whitmarsh is blij met de kans die hij heeft gekregen van Stroll. “Ik ken hem al jaren en bewonder hem ook, ik ben altijd al onder de indruk geweest van zijn formidabele zakelijke inzichten en zijn schijnbaar onuitputtelijke ambitie”, zegt Whitmarsh. “Ik heb ‘Team Silverstone’, als ik het zo mag noemen, altijd gerespecteerd. Zij hebben vaak beter gepresteerd dan mogelijk was en nu hebben ze meer dan ooit de kracht om beter te presteren.”

“Ik weet wat er nodig is om te winnen in de Formule 1”, vervolgt Whitmarsh. “Geïnspireerd door Lawrence’s leiderschap en gesteund door de vaardigheid, passie en vastberadenheid van het personeel ben ik van plan alles te doen wat ik kan om ervoor te zorgen dat ons team de winnende operatie wordt die Lawrence voor ogen heeft.”



FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!