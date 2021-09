Op een steenworp afstand van het circuit van Silverstone is begonnen met de bouw van de nieuwe fabriek van het Aston Martin F1-team. Het complex van zo’n 37.000 vierkante meter moet eind 2022/begin 2023 worden opgeleverd.

“Het eerste nieuwe volledige aan F1 toegewijde hoofdkwartier sinds het McLaren Technology Centre”, vermeldt Aston Martin trots. Het complex zal bestaan uit drie gebouwen(zie onderstaande foto’s) : één voor ontwerp, productie en marketing, één voor een gloednieuwe windtunnel en simulator, het derde voor logistiek en het verdere onderbrengen van personeel. Het is een nieuwe stap op weg naar het einddoel van eigenaar Lawrence Stroll: wereldkampioen worden.

“Het is inspirerend om te zien waar we nu staan. Een gebouw reflecteert de groep mensen die er werken, daar geloof ik heilig in. Ik vind het geweldig dat we een nieuw thuis bouwen waar we zullen samenwerken, creëren en winnen.”

Teambaas Otmar Szafnauer is zich bewust van de historie van het huidige onderkomen, ooit opgezet door Eddie Jordan. “Maar we groeien nu uit ons jasje, we hebben meer ruimte nodig gezien de doorgroei.”

