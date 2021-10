Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher zegt dat niet Sebastian Vettel, maar Aston Martin zichzelf dit jaar voor schut zet met de tegenvallende resultaten. De Duitser denkt niet dat er dit jaar nog verbetering zal komen voor zijn landgenoot: “Ik verwacht Vettel niet vaak in de top tien.”

Vorig jaar deed Racing Point, zoals Aston Martin destijds heette, nog goede zaken in de Formule 1. Met de ‘roze Mercedes’, zoals hun bolide gekscherend genoemd werd vanwege de gelijkenissen met de Mercedes W10 van 2019, werd het vierde bij de constructeurs. Een jaar later ziet het er allemaal wat minder rooskleurig uit voor het team.

Foto: BSR Agency

Met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel naast Lance Stroll hoopte het de positieve lijn voor te zetten, maar momenteel staat Aston Martin slechts zevende in het klassement. Daarmee staat het enkel voor Alfa Romeo, Williams en Haas en moet het AlphaTauri voor zich dulden. Vettel stond wel al twee keer op het podium, al werd zijn tweede plek in Hongarije hem ontnomen na een diskwalificatie omdat er na de race te weinig brandstof in de auto zat. In totaal kwam Vettel slechts vier keer tot scoren, wat volgens oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher niet aan hem ligt.

“Ik weiger te geloven dat Sebastian zichzelf voor schut heeft gezet”, zegt Schumacher tegen de Duitse tak van Sky Sports. “Het is meer het team dat zichzelf voor schut zet. Het pakket gaat gewoon niet de juiste kant op en ze lijken niet in staat om deze te ontwikkelen, ook al hebben ze een nauwe samenwerking met Mercedes. Natuurlijk zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat ze veel nieuwe mensen hebben aangenomen.”

Verbeteringen in de laatste fase van het seizoen verwacht de pessimistische Schumacher dan ook niet voor het team, dat zich net als veel andere teams al voor de volle 100 procent focust op 2022. “Ik denk niet dat we Sebastian vaak in de top tien zullen zien, tenzij er crashes gebeuren zoals in Boedapest. Ze staan zeker achter McLaren en Ferrari en zelfs AlphaTauri staat er beter voor, dus het zal een zware afsluiting van het seizoen worden voor Vettel”, concludeert Schumacher.