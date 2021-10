Sebastian Vettel vreest dat de Formule 1 minder speciaal wordt als er steeds meer races aan de kalender toegevoegd worden. De viervoudig wereldkampioen heeft het bovendien met het personeel te doen: “Zij hebben veel meer stress.”

Afgelopen vrijdag maakte de Formule 1 de kalender voor 2022 officieel bekend. Die kalender telt, zoals verwacht, 23 races. Het seizoen begint op 20 maart in Bahrein en eindigt op 20 november in Abu Dhabi. Omdat het zo’n volle kalender is in een korter tijdsbestek dan dit seizoen, kon de Formule 1 twee triple-headers niet vermijden. De lengte van de kalender is al punt van discussie geweest. Zo vindt McLaren-teambaas Andreas Seidl dat de Formule 1 triple-headers volledig moet vermijden terwijl AlphaTauri-teambaas Franz Tost het wat bagatelliseerde: “Wie het niet leuk vindt, vertrekt maar.” Sebastian Vettel vreest dat de Formule 1 minder speciaal wordt als er steeds meer races op de kalender komen te staan.

“Dit is slechts mijn mening, en die is niks waard, maar ik vind dat we niet zoveel races moeten hebben”, zegt Vettel tegen Motorsport.com. “Dat is om meerdere redenen. Het zijn denk ik te veel races voor de fans om te kijken. Het is niet meer speciaal als er zoveel races zijn. Bovendien heb ik te doen met het personeel. Wij hebben als coureurs geluk: we arriveren op woensdagavond en vertrekken op zondagavond.”

“Maar het team heeft veel meer stress”, vervolgt Vettel. “Zij arriveren op de maandag of zaterdag de week ervoor. Zij bouwen de garage op, bereiden de auto’s voor en werken de hele week en moeten dan alles opruimen, alles terugsturen en voorbereiden in de fabriek. Voor hen is het dus een baan waar ze doordeweeks en bijna elk weekend druk mee zijn, dus ze hebben geen tijd voor zichzelf. Ik denk dat we in een tijd leven waarin mensen steeds meer beseffen dat zij ook een leven hebben, en dat hun leven niet van de werkgever is”, besluit de Duitser.