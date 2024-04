In relatieve anonimiteit vierde Felipe Drugovich afgelopen weekend zijn rentree op het circuit. Hij deed dat tijdens de vier uur van Barcelona, de openingsrace van de European Le Mans Series. Voor de 23-jarige Braziliaan, die met een Oreca 07 voor Vector Sport uitkomt in de LMP2-prototypeklasse, was het zijn eerste race sinds hij de Formule 2-titel veroverde in 2022.

Drugovich was de afgelopen veertien maanden vooral druk achter de schermen met zijn rol als reservecoureur bij Aston Martin. De coureur heeft nog altijd nadrukkelijk zijn pijlen gericht op een entree in de koningsklasse, ondanks het feit dat de stoeltjes bij zijn huidige team vergeven zijn, aan Fernando Alonso en Lance Stroll. De eerste verlengde onlangs nog zijn contract.

“Ik denk dat ik nog steeds een kans maak. Anders zou ik niet in de paddock te vinden zijn”, stelt Drugovich tegen de website Formula Scout. Hij put hoop uit het feit dat er volop beweging is op de rijdersmarkt. “Ik denk dat met het grote aantal coureurs dat volgend jaar overstapt, er misschien wel een kans is.”

Verder blijft hij vooral standby. “Als reservecoureur volg ik natuurlijk alle races en ik ga naar de meeste races. Ik volg het team en probeer zoveel mogelijk te leren, probeer zo goed mogelijk voorbereid te zijn en zo scherp mogelijk te blijven voor het geval ik iemand moet vervangen.”

Drugovich zegt ondertussen genoten te hebben van zijn ELMS-optreden in Barcelona. “Het was leuk en het was heel nuttig voor me. Ik moet scherp te blijven voor de F1-dingen die ik moet doen voor het geval ik iemand moet vervangen. Na een jaar niet geracet te hebben, kon ik mezelf niet meer inhouden. Want je kunt zoveel testen als je wilt, maar het zal nooit hetzelfde zijn als racen.”

