Naarmate het seizoen vordert, lijkt Aston Martin langzaam naar de achtergrond te verdwijnen. Waar het in aanloop naar 2024 nog hoge verwachtingen had, lijkt het team toch niet opgewassen tegen de concurrenten van Red Bull, Ferrari en McLaren. Coureur Fernando Alonso zag hoe zijn renstal de afgelopen races wankelde. Een langverwachte upgrade moet Aston Martin weer naar de voorhoede drijven.

LEES OOK: Ferrari wil het tij keren met ‘allesbepalende’ upgrade: ‘Doen straks mee voor de winst’

Na een naar eigen zeggen ‘vermakelijk’ gevecht met oud-teamgenoot Esteban Ocon reed Fernando Alonso in Miami naar de negende plek. Het leverde zijn team slechts twee WK-punten op, niet de vetpot waar ze in Silverstone zo naar smachten. Terwijl teamgenoot Lance Stroll al drie races geen punten meer heeft gezien, kan ook Alonso beamen dat hij niet tevreden is met zijn huidige resultaten.

“We waren te zwak in de laatste drie races – Japan, China en Miami”, zei de Spanjaard tegen AS.com. “Het is elke keer hetzelfde liedje. We gaan van een goede kwalificatie naar een matige race.” Tijdens het aankomende weekend in Imola wil Aston Martin met behulp van een langverwachte upgrade het verschil gaan maken. “Er komst een upgrade aan”, bevestigde Alonso. “Op pure race pace laten we te veel liggen dus daar willen we onszelf hoe dan ook gaan verbeteren.”

Het team wil vooral niet in dezelfde val trappen als vorig jaar. Waar de Britse renstal ijzersterk begon aan 2023, zakte het team gedurende het seizoen in de rankings. Een cruciale upgrade bleef destijds uit, waardoor Aston Martin niet verder kwam dan de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).