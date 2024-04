Lawrence Stroll is in gesprek om een minderheidsbelang in het Formule 1-team van Aston Martin te verkopen. Volgens de zakenwebsite Bloomberg is de Canadese miljardair bereid om 25% van de renstal te verkopen.

De verkoop van de aandelen is een manier om de groeiende populariteit van de sport te gelde te maken. Voor het team van Aston Martin rijden ook dit seizoen Fernando Alonso en Lance Stroll, de zoon van Lawrence Stroll.

In november verkocht Stroll ook al een minderheidsbelang aan de Amerikaanse investeerdersgroep Arctos Partners voor een bedrag van ruim 1,3 miljard euro.

Lees ook: Clausules kunnen overstap van Adrian Newey blokkeren

Stroll, die eigenaar is van het in Silverstone gevestigde F1-team, leidde in 2020 een consortium om de toen in moeilijkheden verkerende luxe Britse autofabrikant Aston Martin te redden. De deal zorgde ervoor dat het voormalige Racing Point-team voor het F1-seizoen 2021 een nieuwe naam kreeg: Aston Martin. Stroll is de uitvoerend voorzitter van Aston Martin en heeft een belang van twintig procent in het bedrijf.

Lees hier alles over de volgende GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)