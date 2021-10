Sebastian Vettel vreest dat de Formule 1 haar relevantie verliest als ze de komende jaren niet genoeg aan de regels veranderen om groener te worden. De viervoudig wereldkampioen denkt dat de Formule 1 dan zelfs kan verdwijnen: “Dat zou waarschijnlijk terecht zijn.”

Vettel heeft zichzelf flink verdiept in het milieu en heeft zichzelf dit jaar ook meermaals van zijn groene kant laten zien. Zo hielp hij met het opruimen van afval dat het publiek in Silverstone op de tribunes achterliet en hielp hij bij het bouwen van een bijenhotel. Maar dat Vettel nu pusht voor een groenere toekomst terwijl hij in de Formule 1 rijdt, valt dan voor sommige mensen niet te rijmen. Of hij die kritiek kan begrijpen? “Natuurlijk, en ik denk dat dat ook valide is omdat de Formule 1 niet groen is”, zegt Vettel in gesprek met The Race. “We leven in een tijd waarin we innovaties en mogelijkheden hebben om de Formule 1 groen te maken zonder het spektakel, de snelheid, de uitdaging en de passie te verliezen. We hebben zoveel slimme mensen hier, dus we zouden met oplossingen kunnen komen.”

“De huidige regels zijn erg opwindend en de motor is ook superefficiënt, maar het is nutteloos”, stelt Vettel. “Het is geen motorformule die uiteindelijk op de openbare weg terechtkomt, die in je auto zit als je besluit een nieuwe auto te kopen. Wat is dan de relevantie? Er worden bepaalde dingen besproken voor toekomstige reglementen die veranderingen kunnen doorvoeren in de meer relevante gebieden en als die er komen, is dat een goede zaak. Als die er niet komen, dan ben ik niet optimistisch. Ik denk dat de Formule 1 verdwijnt als die er niet komen, en waarschijnlijk zou dat terecht zijn. We bevinden ons nu ik het stadium dat we weten dat we fouten hebben gemaakt en we hebben geen tijd om fouten te blijven maken”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Foto: BSR Agency