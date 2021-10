Sebastian Vettel heeft de schuld op zich genomen voor het besluit om naar de slicks te gaan in de Turkse Grand Prix terwijl de baan nog vochtig was. De Duitser dacht dat de slicks net zo goed zouden presteren als zijn versleten intermediates, maar die gok kostte hem veel plaatsen en de kans op punten.

Hoewel de regen in Istanbul tijdens de race meeviel, droogde de baan zeer langzaam op. Toch besloot Vettel na 36 ronden om zijn versleten intermediates in te ruilen voor een setje van de mediumband, waarmee hij de eerste coureur was die het op de slicks waagde. Hij zou ook meteen de enige coureur zijn die op slicks reed, aangezien de viervoudig wereldkampioen geen grip had en enkele keren naast de baan schoot in zijn outlap. Na veel vertraging kwam hij weer binnen voor nieuwe intermediates, maar zijn kansen op punten waren nu volledig verkeken. Hij kwam uiteindelijk als achttiende over de streep terwijl teamgenoot Lance Stroll Aston Martin met de negende plaats twee punten bezorgde.

“Samen besloten we voor de droogweerband te gaan, maar uiteindelijk nam ik het besluit”, zegt Vettel na afloop van de race. “Ik wilde het proberen. Van de intermediates was niks meer over, dus ik dacht dat de slicks net zo goed konden zijn maar ik had gewoon geen grip en verloor zoveel tijd omdat ik ze niet aan de praat kon krijgen.”

“Het was erger dan ik had verwacht, zelfs al was het nog steeds hier en daar wat vochtig of nat”, vervolgt Vettel, die zich verbaast over hoe langzaam de baan opdroogde. “Maar het belangrijkste was dat ik ze niet werkend kon krijgen en dan glijd je alleen maar. Achteraf gezien was het een no-brainer, maar op dat moment zelf wist ik het niet. Ik kwam een paar ronden eerder al in de verleiding om slicks te proberen omdat de intermediates niet beter werden. Er was ook niks meer over van die intermediates, ze zien eruit als slicks. Ik had er dus een goede reden voor, maar het was overduidelijk de foute beslissing”, geeft de Duitser toe.

Foto: BSR Agency