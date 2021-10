Oud-Formule 1-coureur Mark Webber was verbaasd om te zien dat oud-teamgenoot Sebastian Vettel in Turkije besloot om als eerste – en enige – naar de slicks te gaan. Dat was volgens Webber ‘atypisch’ voor de viervoudig wereldkampioen: “Meestal wachtte hij de pitstop dan af.”

De Grand Prix van Turkije begon onder natte omstandigheden. Het circuit was nog te nat nadat het de hele dag wat gemiezerd had maar ook tijdens de race bleef het vochtig. Op zaterdag was al te zien dat asfalt niet zo snel opdroogde en op zondag was dat niet anders. Hoewel het dus lange tijd vochtig bleef, was er na zo’n dertig ronden al iets meer van een droge lijn te zien. Daardoor was het wachten tot de eerste coureur die die gok zou nemen, maar tot Webbers verbazing was het Sebastian Vettel in de Aston Martin die zijn intermediates voor de mediums inwisselde.

“Dat was atypisch voor hem”, zegt Webber in de F1 Nation-podcast. “Hij was nooit de eerste die banden wisselde. Meestal wachtte hij de pitstop af en liet hij iemand anders het proefkonijn zijn. Het is verbazingwekkend dat hij dat probeerde. De baan was drijfnat en hij spinde in bocht 3. Ik heb echt geen idee wat hij dacht”, aldus de Australiër.

De bandengok van Vettel pakte uiteindelijk volledig verkeerd uit. De Duitser had totaal geen grip op de slicks en gleed meermaals van de baan in zijn outlap. Het zou ook niet lang duren voordat hij terug naar de pits zou kruipen voor intermediates. Daardoor zag hij wel zijn kansen op punten in rook opgaan. Vettel gaf na de race toe dat het zijn fout was, al benadrukte hij dat het team het met hem eens was. “Ik wilde het proberen”, zei Vettel. “Van de intermediates was niks meer over, dus ik dacht dat de slicks net zo goed konden zijn maar ik had gewoon geen grip en verloor zoveel tijd omdat ik ze niet aan de praat kon krijgen.”