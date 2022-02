Het is voor alle teams nog maar de vraag waar ze dit jaar zullen staan en dus wil Sebastian Vettel zich nog niet wagen aan voorspellingen, wel weet hij dat Aston Martin juist dit jaar kan laten zien wat het in zijn mars heeft.

Aston Martin heeft deze winter niet stilgezeten. Zo heeft het team afscheid genomen van teambaas Otmar Szafnauer. Zijn taken worden overgenomen door ex-BMW-autosportbaas Mike Krack. Bovendien wordt op de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe fabriek en windtunnel in de hoop het team naar de top in de Formule 1 te helpen. Het ziet er dus goed uit voor Aston Martin, al weet Sebastian Vettel dat het team, na een lastig 2021, voor een grote uitdaging staat.

“Dit wordt een echte test voor ons”, zegt Vettel in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1. “Vorig jaar hebben we ons niet gefocust op het meenemen van updates, dit jaar kunnen we laten zien wat we kunnen produceren.”

Foto: Aston Martin

Vettel weet dat hij zich als coureur moet aanpassen aan de nieuwe auto, maar pas na de testdagen zal duidelijk zijn wat het team kan verwachten van dit seizoen. “Het hangt ervan af waar we staan [wat ons doel wordt], natuurlijk hoop ik dat dat podiums en zeges zijn, maar we weten niet waar we staan en wat goed of fout is. We moeten wat rondetijden en ervaring op de baan daaraan toevoegen. De doelen volgen dan wel. Maar het hoofddoel is om te laten zien dat we hard werken en vanaf het begin al een sterke auto kunnen bouwen of deze gedurende het seizoen kunnen verbeteren. Of nog mooier: beide”, lacht de Duitser.

Koosnaampje voor Vettels auto

Vorig jaar versloeg Vettel teamgenoot Lance Stroll in het klassement, al hadden beide coureurs natuurlijk gehoopt dat het niet om de twaalfde en dertiende positie ging. Dat moet dit jaar beter, weet Vettel. “We hopen allebei dat we meer en vaker punten kunnen scoren. Vorig jaar was zeer gemixt. Sommige races gingen goed, maar soms hadden we foutjes van mijn kant of vanuit het team. Maar nu kijken we vooruit, de auto is gebaseerd op een andere filosofie.” Wie er dit jaar voor wie gaat eindigen? “Ik wil voor hem eindigen, hij voor mij.”

Het is voor Vettel een traditie om zijn auto een koosnaampje te geven. Zo had hij bij Red Bull succes met ‘Luscious Liz’, ‘Kinky Kylie’ en ‘Hungry Heidi’ en koos hij bij Ferrari voor onder andere ‘Eva’ en ‘Margherita’. Vorig jaar ging de Duitser voor ‘Honey Ryder’, voor dit jaar weet hij het nog even niet. “Ik heb daar niet over nagedacht voordat ik wakker werd,” lacht Vettel, “maar ik begin wel te denken aan wat namen. Ik doe dat meestal samen met de monteurs. Ik weet nog niet wat het wordt, maar we komen wel met iets.”