Marco Mattiacci gaat bij Aston Martin aan de slag als commercieel directeur. De Italiaan was in 2014 kortstondig teambaas van het Formule 1-team van Ferrari, dat meldt Motorsport.com.

Volgens een verklaring van het team zal Mattiacci zich ook bezig gaan houden met de integratie van de producten en het merk in de Formule 1. Aston Martin keerde in 2021 terug in de Formule 1 als fabrieksteam. Mattiacci noemt het nieuwe hoofdstuk een interessant project.

“Aston Martin boort nu een nieuw soort doelgroep aan met de volgende generatie producten, ultraluxe klantervaringen en de terugkeer in Formule 1.” Mattiacci was voor zijn kortstondige rol als teambaas van Ferrari de president en ceo van Ferrari North America. Na zijn afscheid bij Ferrari in 2014 hield hij zich vooral bezig met elektrische mobiliteit bij onder andere Envision.

Het team is volop in ontwikkeling, nadat het afscheid nam van teambaas Otmar Szafnauer. Mike Krack werd eerder in januari al aangekondigd als de nieuwe baas van de renstal. Donderdag onthult het team samen met coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll de AMR22.

