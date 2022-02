De tweede dag van de pre-season shakedown in Barcelona zit erop. Sergio Pérez kwam donderdag in actie voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaan reed 78 ronden, daarmee was Red Bull het team met de minst afgelegde ronden.

Pérez kon de ochtendsessie niet afmaken en zorgde vlak voor de lunchpauze voor de eerste rode vlag van de shakedown op het circuit in Spanje. De Red Bull-coureur strandde na 37 ronden met een probleem aan de versnellingsbak van de RB18. In de middag kon Pérez nog zo’n veertig ronden afleggen, maar het kwam niet in de buurt van de ronden die andere teams wisten af te leggen.

Lees ook: In beeld: Dag 2 van de shakedown in Barcelona

Halverwege de middag was het Nikita Mazepin die een tweede rode vlag veroorzaakte. De Rus viel stil met een probleem aan de brandstofpomp van zijn Haas. Alfa Romeo kende woensdag een slechte eerste dag. Donderdagochtend leek het niet veel beter toen Valtteri Bottas slechts 21 ronden wist af te leggen. Debutant Guanyu Zhou knalde er echter in de middag 71 ronden uit. Daarmee haalde Alfa Romeo net niet de grens van honderd ronden, maar wel een tiende tijd.

Lees ook: Leclerc: ‘Niemand laat nog zijn ware vorm zien’

Het team van McLaren lijkt de zaken goed op orde te hebben. Nadat Lando Norris op woensdag de snelste tijd van de dag noteerde was Daniel Ricciardo op donderdag de snelste van de ochtend. De Australiër stond ook in de middag geruime tijd bovenaan. Met iets meer dan een uur te gaan doken Charles Leclerc en Pierre Gasly naar tijden in de 1:19. Ferrari was met 78 ronden van Leclerc in de middag en 71 ronden van Carlos Sainz in de ochtendsessie het productiefste team met bijna 150 ronden.

Koellamellen

Lewis Hamilton kwam in de ochtend in actie en reed slechts 40 ronden, waarbij de Brit voornamelijk op de hardere C2-compound van de Pirelli’s op de baan was. In de loop van de middag kwam George Russell met een aangepaste Mercedes in actie. In het bodywork verschenen koellamellen, zoals we die ook al bij Aston Martin en Ferrari hadden gezien. Het bracht Russell naar de vierde tijd.

Foto: Pirelli

Uitslag dag 2 shakedown:

Coureur Team Rondetijd (compound) Aantal ronden 1. Charles Leclerc Ferrari 1:19.689 (C3) 78 2. Pierre Gasly AlphaTauri 1:19.918 (C4) 147 3. Daniel Ricciardo McLaren 1:20.288 (C4) 126 4. George Russell Mercedes 1:20.537 (C3) 65 5. Carlos Sainz Ferrari 1:20.546 (C3) 71 6. Sebastian Vettel Aston Martin 1:20.784 (C3) 73 7. Sergio Pérez Red Bull Racing 1:21.430 (C3) 78 8. Nikita Mazepin Haas 1:21.512 (C3) 41 9. Alexander Albon Williams 1:21.531(C3) 47 10. Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.885 (C3) 71 11. Nicholas Latifi Williams 1.21.894 (C3) 61 12. Lance Stroll Aston Martin 1:21.920 (C3) 55 13. Mick Schumacher Haas 1:21.949 (C3) 66 14. Esteban Ocon Alpine 1:22.164 (C3) 125 15. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.288 (C3) 21 16. Lewis Hamilton Mercedes 1:22.562 (C2) 40