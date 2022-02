Ferrari was het meest productieve team van de eerste testdag in Barcelona en stond er met een tweede en derde tijd goed bij, maar Charles Leclerc wil nog niet te hard van stapel lopen. Het is volgens de Monegask nog te vroeg om naar de tijdenlijst te kijken: “Niemand laat zijn ware vorm zien.”

Lando Norris was uiteindelijk de snelste op de eerste testdag in Barcelona. Hij noteerde in het laatste halfuur een 1:19.568 en was daarmee ruim een halve seconde sneller dan Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ferrari stond er qua rondetijden goed bij, maar deed ook goede zaken wat betreft het aantal ronden. Ferrari was namelijk met 152 ronden het meest productieve team.

“Het was de eerste keer dat we de nieuwe auto echt konden pushen en het voelde goed om weer achter het stuur te kruipen”, vertelde Leclerc, die de ochtendsessie reed. “We hebben alle tests gedaan die we wilden doen en hebben ons volledige programma soepel afgewerkt. Dat is goed voor een nieuwe auto. Ik kijk ernaar uit om morgen weer in te stappen.”

“Het eerste gevoel is niet zo slecht, maar we zouden ons niet moeten laten leiden door de tijdenlijst vandaag. Het is nog vroeg en niemand laat nog zijn ware vorm zien”, merkt Leclerc op. Het is volgens hem dan ook nog steeds ‘onmogelijk om een duidelijk beeld’ te krijgen van de stand van zaken. “We moeten gewoon gefocust blijven en hard werken. We hebben veel ronden gereden, meer dan de andere teams. Dat is iets positiefs waar we op voort kunnen bouwen.”

Foto: Motorsport Images