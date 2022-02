De eerste dag van de shakedown in Barcelona zit erop. Max Verstappen was met Red Bull zeer productief, Lando Norris was het snelst terwijl Haas en Alfa Romeo wat gehinderd werden door problemen.

Het was een lange winter voor de teams, die stonden te popelen om hun nieuwe bolides de baan op te sturen. De ogen waren in de ochtend met name gericht op Red Bull, dat bij de presentatie van de RB18 slechts een showmodel presenteerde en geen beelden toonde van de shakedown op Silverstone. De fotografen, en Lewis Hamilton, stonden dan ook klaar om de echte bolide van dichtbij te bestuderen.

Lees ook: Red Bull toont extreme sidepods RB18 in Barcelona

Het was een zeer productieve dag voor Max Verstappen en Red Bull. In de ochtendsessie tikte Verstappen al de tachtig ronden aan en sloot de dag af met een indrukwekkende 147 ronden achter zijn naam. Zijn snelste rondetijd bleef wel wat achter ten opzichte van de concurrentie, al valt daar bij de testdagen nooit zwaar aan te tillen omdat niet duidelijk is wat voor programma de teams afwerken. Mercedes had ook een prima dag. George Russell en Lewis Hamilton reden in totaal 127 ronden. Ook Ferrari deed goede zaken met 152 ronden.

Lange tijd stond Ferrari ook bovenaan de tijdenlijst, maar Lando Norris voorkwam een Ferrari 1-2 door in het laatste halfuur een 1:19.568 te noteren. Dat deed hij echter wel op de C4-compound, terwijl de concurrentie op de C3 of C2 de snelste tijd noteerde. Hij was daarmee een halve seconde sneller dan Charles Leclerc. Mercedes sloot achter Ferrari aan terwijl Verstappen de negende tijd noteerde.

Lees ook: Trackside: Kijken naar de vuurdoop van de nieuwe auto’s op F1’s ultieme testcircuit

Voor Haas en Alfa Romeo was de eerste shakedowndag wat minder productief. In de ochtend stond de teller bij Alfa Romeo op slechts negen ronden voor Robert Kubica. Zijn run werd onderbroken door wat problemen, waar het team wel al rekening mee had gehouden. Valtteri Bottas nam het stuur in de middag over en zorgde voor wat meer data met 23 ronden. Nikita Mazepin reed in de ochtend slechts twintig ronden met de VF-22 vanwege problemen met de brandstofpomp, waarna Mick Schumacher zijn rijtijd beperkt zag worden door een beschadigde vloer. Hij kwam uiteindelijk tot 22 ronden.

Uitslag dag 1 shakedown:

Coureur Team Rondetijd (compound) Aantal ronden 1. Lando Norris McLaren 1:19.568 (C4) 102 2. Charles Leclerc Ferrari 1:20.165 (C3) 80 3. Carlos Sainz Ferrari 1:20.416 (C3) 72 4. George Russell Mercedes 1:20.874 (C3) 77 5. Lewis Hamilton Mercedes 1:21.032 (C3) 50 6. Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.276 (C3) 52 7. Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 (C3) 120 8. Fernando Alonso Alpine 1:21.746 (C2) 126 9. Max Verstappen Red Bull 1:22.246 (C2) 147 10. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.572 (C2) 23 11. Alexander Albon Williams 1:22.760 (C3) 66 12. Mick Schumacher Haas 1:23.009 (C2) 22 13. Lance Stroll Aston Martin 1:23.327 (C2) 66 14. Nicholas Latifi Williams 1:23.379 (C3) 66 15. Nikita Mazepin Haas 1:24.505 (C2) 20 16. Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 (C3) 9